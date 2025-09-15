ボートレース鳴門の開設72周年記念競走「G1大渦大賞」は3日目。注目は12Rだ。

2日目ドリームの茅原は見どころ十分の3着だった。初日から良化に成功したようだ。白カポックなら逃げるのみ。ハイテクターンで魅了する。回り足が課題の池田だが、オール2連対続行とさすがの走りを見せる。まだ上積みの余地があり、楽しみを残している。カドから自在に運ぶ。大崩れはないか。久田は2日目に1着を獲り、リズムアップにありついた。先に握って追走する。杉山は初日の状態に戻れば面白い。

＜1＞茅原悠紀 ペラを叩き変えて、初日よりは良かったと思いますよ。

＜2＞杉山正樹 チルト0度で伸びるようにした。でもターンマークを回れなかったし、初日の方が良かった。

＜3＞久田敏之 出ていることはないんだけど、中堅くらいにはなったかな。エンジンを点検します。

＜4＞池田浩二 乗り味が良くない。直線は気になるというより、そこはいらないから乗れるようにしたい。

＜5＞末永和也 前検から凄く重くてスタートにならない感じ。全然、調整を合わせられていないです。

＜6＞浜野谷憲吾 ターン出口がちょっと重いかな。前半は凄く良かったのでそのまま行ったけど、引き波に入ると上がりがもう少し。