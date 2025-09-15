◇WBO世界バンタム級タイトルマッチ 王者 武居由樹(大橋)＜12回戦＞同級1位 クリスチャン・メディナ(メキシコ)（2025年9月14日 名古屋・IGアリーナ）

WBO世界バンタム級王者・武居由樹（29＝大橋）が指名挑戦者の同級1位クリスチャン・メディナ（25＝メキシコ）に4回TKO負けし、3度目の防衛に失敗して王座から陥落した。

3度目の王座防衛に失敗した武居は、初回のダウンを「あまり覚えていない」と話し、4回に右アッパー7連発でレフェリーストップになった場面も「まだできた」と振り返った。ただ「パワーがあったし、技術の差も感じた」と一方的な内容は認めざるを得なかった。

5月のV2戦で初回TKO勝ちし「左のレパートリーが増えた」自信があった。だが、指名挑戦者のメディナにはその左に合わせられ「パンチを読まれていた」と言う。リング上で号泣し「悔しくて。あんな姿を見せて申し訳ない」と話した。今後は「この状況を受け入れられていない。ゆっくりしてから答えを出したい」と話すにとどめた。自身が希望してきた那須川天心（27＝帝拳）との対決をどうするのか。武居の覚悟が、決断の行方を左右する。