¡Ú¥é¥¤¥Ö¥ì¥Ý¡¼¥È¡Û±üÅÄÌ±À¸ ¡ß µÈÀî¹¸»Ê¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥ÈOoochie Koochie¡¢½Ëº×¤ÎÉðÆ»´Û2days¡Ö60ºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×
Ooochie Koochie¤ÎÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãOoochie Koochie TOUR¡ä¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û2days¸ø±é¤¬¡¢2025Ç¯9·î11Æü¤È12Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£Î¾Æü¤È¤â¤ËÄ¶Ëþ°÷¤Î9000¿Í¡¢¤Î¤Ù18000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿¸ø±é¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤è¤¦¡£
Ooochie Koochie¤Ï¡¢1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢¹Åç¸©½Ð¿È¤Î±üÅÄÌ±À¸¤ÈµÈÀî¹¸»Ê¤¬·ëÀ®¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ç¤¢¤ë¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¥Ð¥ó¥É³èÆ°¤òÄÌ¤¸¤ÆÀÜÅÀ¤¬¤¢¤Ã¤¿2¿Í¤¬´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¡¢¡Ø¹Åç¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¤È¡ØÍç¤Ëµ¢¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤Î¤â¤È¡¢2025Ç¯2·î¤ËËÜ³ÊÅª¤Ë»ÏÆ°¤·¡¢6·î25Æü¤Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¤òÈ¯É½¡£7·î12Æü¤Î¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤«¤éÁ´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢»¥ËÚ¡¢ÀçÂæ¡¢Ì¾¸Å²°¤ò½ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£½éÆü¤Î¹Åç¤ÇÀ¸¤Þ¤ì¤¿Ç®µ¤¤ÏÁ´¹ñ³ÆÃÏ¤Î²ñ¾ì¤Ø¤È¹¤¬¤ê¡¢¥Ä¥¢¡¼¤¬°ì¶èÀÚ¤ê¤È¤Ê¤ëÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò·Þ¤¨¤¿¤Î¤À¡£
µðÂç¤ÊOK¤Î¥í¥´¥Þ¡¼¥¯¤ÎÅÅ¾þÉ÷¤Î¾ÈÌÀ¤¬µ±¤¯Ãæ¡¢Ooochie Koochie¤Î2¿Í¤¬ÅÐ¾ì¡£¿å¤ÈÌý¤Î¤è¤¦¤Ë°Û¤Ê¤ë¸ÄÀ¤ò»ý¤ÄÎ¾Íº¤¬ÉðÆ»´Û¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÊÂ¤ÓÎ©¤Ä»Ñ¤ÏÁÔ´Ñ¤À¡£Ooochie¡Ê±üÅÄ¡Ë¤ÏÀÖ¤¤¥¹¥Ñ¥ó¥³¡¼¥ë¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¡¢Koochie¡ÊµÈÀî¡Ë¤ÏÁÇÈ©¤Ë¥´¡¼¥ë¥É¤Î¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È¤È¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2¿Í¤È¤âÁ´¿È¡È¥¥é¥¥é¡É¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡È¥®¥é¥®¥é¡É¤À¡£¤³¤Î¥ÉÇÉ¼ê¤Ê°áÁõ¤«¤é¤â¡¢2¿Í¤ÎÍ·¤Ó¿´¤È¡Ö´ÑµÒ¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥Ó¥¹Àº¿À¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ÏÈà¤é¤Î¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¤È¤â¸À¤¨¤ë¡Ö¤ª¤Á¤³¤Á¡×¤À¡£2¤Ä¤Î¶¯¿Ù¤Ê²ÎÀ¼¤¬¥æ¥Ë¥¾¥ó¤ÇÌÄ¤ê¶Á¤¤¤¿½Ö´Ö¤ËÄ»È©¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¸ß¤¤¤Î¸ÄÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¤Þ¤Þ¡¢¶¦Â¸¡¦Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤â½Å¸ü¤«¤Ä¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£¥Ü¡¼¥«¥ë¡õ¥®¥¿¡¼¤Î2¿Í¤Ë²Ã¤¨¡¢2¿Í¤Î¿®Íê¤¹¤ë¥Û¥Ã¥Ô¡¼¿À»³¡ÊKey¡Ë¡¢Ì«²í»Ë¡ÊDr¡Ë¡¢ºØÆ£ÍÂÀ¡ÊKey¡Ë¡¢Âç¿ÀÅÄÃÒÉ§¡ÊBa¡Ë¡¢Chloe Kibble¡ÊCho¡Ë¡¢mimiko¡ÊCho¡Ë¤È¤¤¤¦6¿Í¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸·ë¤·¤¿¡£¥¹¥ê¥ê¥ó¥°¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤È¥½¥ê¥Ã¥É¤«¤Ä¥Ø¥ô¥£¤Ê±éÁÕ¤ËÂÎ¤¬ÍÉ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡ÖDo The Shuffle¡×¡¢Ooochie Koochie¤ÈChloe¤Èmimiko¤Î¥³¡¼¥é¥¹¤¬´ÑµÒ¤Ø¤Î¥¨¡¼¥ë¤Î¤è¤¦¤Ë¶Á¤¤¤¿¤Î¤Ï¡ÖThree Arrows¡×¤À¡£¤³¤Î¶Ê¤Î¸åÈ¾¤Ç¡¢¡ã¹Åç¡ª ¥µ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥Á¥§¡ª¡ä¤È¤¤¤¦¤«¤±À¼¤ò¡ãÆüËÜ¡ª ÉðÆ»´Û¡ª¡ä¤ÈÂØ¤¨¤Æ²Î¤¦¤È¡¢À¹Âç¤ÊÇï¼ê¤¬µ¯¤³¤ê¡¢ËÁÆ¬¤«¤é²ñ¾ìÆâ¤Ë¹âÍÈ´¶¤È½Ëº×´¶¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤´¤¤²¤ó¤è¤¦¡£Ooochie Koochie¤Ø¤è¤¦¤³¤½¡£Âç³¢Æü¤Ë¹Åç¤ÇºÇ¸å¤Î¤ªº×¤ê¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤â¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ëÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Ö¤Ç¤¹¡×¤ÈKoochie¤¬°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡ÖKoochie¤ÏºÇ½é¡¢¡ØKoochie¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤Î¤ò·ù¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£¤ä¡¢¡ØKoochie¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤ì¡Ù¤È¸À¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¤ÈOoochie¡£µ¤Ç÷¤¢¤Õ¤ì¤ë±éÁÕ¤«¤é°ìÅ¾¤·¤ÆMC¤ÏÏÂ¤ä¤«¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤ÇÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¤Î¤è¤¦¤ÊÂ©¤Î¹ç¤Ã¤¿±þ½·¤ËµÒÀÊ¤¬Çú¾Ð¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØOoochie Koochie¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤¬Ãæ¿´¤À¡£70¡Çs¸åÈ¾¤Î¥Ç¥£¥¹¥³¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤ë¡ÖGOLD¡×¤Ç¤Ï¡¢Âç¾®¤Î¥ß¥é¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Î¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°Ãæ¡¢Ooochie¤¬¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤Æ²Î¤¤¡¢¥À¥ó¥¹¤¹¤ë¤È¡¢Ç®¤¤¥Ï¥ó¥É¥¯¥é¥Ã¥×¤¬µ¯¤³¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Î¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤³¤È¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£Ooochie¤¬ÍÙ¤ê¤Þ¤¯¤ë¡¢Koochie¤¬¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Þ¤¯¤ë¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¥³¡¼¥é¥¹¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¤Ê¤É¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âµ®½Å¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£Koochie¤¬¥Ü¡¼¥«¥ë¤ò¼è¤Ã¤¿¡ÖÊÒÎø¥Ï¥Ë¡¼¡×¤Ï¡¢º£¤ÎÇ¯Îð¤À¤«¤é¤³¤½¤Î¿§µ¤¤È¤»¤Ä¤Ê¤µ¤ÎÉº¤¦²ÎÀ¼¤¬À÷¤ß¤¿¡£
¥À¥ó¥¹¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¤ÎÌ¾¶Ê¤Î¥«¥Ð¡¼¤âº£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤À¡£Ooochie¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤ÎABBA¤Î¡ÖDancing Queen¡×¤ÈKoochie¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤Ç¤Î¥Ç¥ô¥£¥Ã¥É¡¦¥Ü¥¦¥¤¤Î¡ÖLet¡Çs Dance¡×¤Ç¤Ï¡¢²Î¤¤¼ê¤È¤·¤Æ¤Î2¿Í¤ÎÂ¿ºÌ¤ÊÌ¥ÎÏ¤â´®Ç½¤·¤¿¡£¡ÖDancing Queen¡×¤Ç¤Ï¡¢Chloe¤Èmimiko¤¬²ÚÎï¤Ê²ÎÀ¼¤ÇµÒÀÊ¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Î¥Ä¥¢¡¼¤Ç½éÈäÏª¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¥«¥Ð¡¼¶Ê¤â¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¯¶Á¤¤¤¿¡£Koochie¤Î¹¤¬¤ê¤Î¤¢¤ë¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê²ÎÀ¼¤¬²ñ¾ìÃæ¤ËÀ÷¤ßÅÏ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥Þ¥ó¥Ç¡¼¡×¤À¡£
¸ß¤¤¤Î¶Ê¤ò¸ò´¹¤·¤Æ²Î¤¦¥³¡¼¥Ê¡¼¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÁÐÊý¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¿´Ìö¤ë´ë²è¤À¤í¤¦¡£Ooochie¤Î²Î¤¦¡ÖLA VIE EN ROSE¡×¤ÈKoochie¤Î²Î¤¦¡ÖMaybe Blue¡×¤Ç¤Ï²ñ¾ìÆâ¤«¤é¶Ã¤¤È´î¤Ó¤Î´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤¬¼ã¤Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿²Î¤ò¡¢´ÔÎñ¤ÎÈà¤é¤¬²Î¤¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¡Ø¤³¤Î¶Ê¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ½¾ð¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¡Ù¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÈ¯¸«¤Î¤¢¤ë¡È²¹¸ÎÃÎ¿·¡É¤Î¥é¥¤¥Ö¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Èà¤é¤ÏÀÄ½Õ´ü¤Î²Î¤Ë¿·¤¿¤ÊÂ©¿á¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£¤³¤Î¥æ¥Ë¥Ã¥È¤Ï¡¢»þÂå¤¹¤é¤â·Ú¡¹¤ÈÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë¡×¤È¡Ö¸æÌÈ¥é¥¤¥À¡¼¡×¤â¡È¸ò´¹¡É¤·¤Æ¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
²ñ¾ìÆâ¤¬ÇØ¶Ú¤ò¿¤Ð¤·¤ÆÄ°¤Æþ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö¥ê¥È¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º¡×¤À¡£¤Ò¤¿¤à¤¤Ê²ÎÀ¼¤È±éÁÕ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢»Ò¤ò»×¤¦Êì¿Æ¤Îµ¤»ý¤Á¤Î¤«¤±¤¬¤¨¤Î¤Ê¤µ¤äÊ¿ÏÂ¤Ø¤Îµ§¤ê¤¬¿¿¤ÃÄ¾¤°ÆÏ¤¤¤Æ¤¤¿¡£¸åÈ¾¤Ï¡¢Íç¤Ëµ¢¤Ã¤¿2¿Í¤Î½é´ü¾×Æ°¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤¬Â³¤¯Å¸³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£²Î»ì¤¬Á´ÊÔ¹ÅçÊÛ¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿¥Ø¥ô¥£¤Ê¥í¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¡Ö¥·¥ç¡¼¥é¡¼¡×¡¢¥æ¥Ë¥Ã¥ÈÌ¾¤Î¥Ò¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥ê¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¡ÖRock and Roll, Hoochie Koo¡×¤ÎÆüËÜ¸ì¥«¥Ð¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëKODOMO BAND¤Î¥«¥Ð¡¼¤â±éÁÕ¤µ¤ì¤¿¡£2¿Í¤¬¥®¥¿¡¼¥¥Ã¥º¤ËÌá¤Ã¤Æ¥®¥¿¡¼¤òÃÆ¤¤Þ¤¯¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡ÖGIBSON MAN¡×¤À¡£ËÜÊÔºÇ¸å¤Î¡ÖOK¡×¤Ç¤Ï´ÑµÒ¤Î¶»¤Ë¾ðÇ®¤Î±ê¤òÅô¤¹¤è¤¦¤Ê±éÁÕ¤¬Å¸³«¤µ¤ì¤Æ¡¢²ñ¾ìÆâ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¥·¥ó¥¬¥í¥ó¥°¤¹¤ëÇ®¤¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤â¸ß¤¤¤Î¶Ê¤ò¸ò´¹¤·¤Æ²Î¤¦¹½À®¤Ç¡¢¤Þ¤ºKoochie¤Ë¤è¤ë¡Ö¤µ¤¹¤é¤¤¡×¤«¤é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤À¡£¥¹¥±¡¼¥ë¤¬Âç¤¤¯¤Æ¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÀ¤³¦´Ñ¤¬Koochie¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£¥é¥¹¥È¤Î¶Ê¤ÏOoochie¤¬¥Ï¥ó¥É¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Á¡¢ÍÙ¤ê¤Ê¤¬¤é²Î¤Ã¤¿¡ÖJuicy Jungle¡×¡£Ooochie¤¬¤³¤Î¶Ê¤Î²Î»ì¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢¥¢¥Ê¥³¥ó¥À¤ò¼ó¤Ë´¬¤¯¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ê¤Ê¤¬¤éÍÙ¤ê¡¢Koochie¤¬¥°¥ë¡¼¥ô¥£¡¼¤Ê¥®¥¿¡¼¤Î¥«¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤òÈäÏª¤·¤¿¡£´ÑµÒ¤â¤È¤â¤Ë²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ê¡¢¤Þ¤ë¤Ç²ñ¾ìÆâ¤ÎÁ´°÷¤¬Ooochie Koochie¤È¤È¤â¤Ë¡ÈÍç¤Ëµ¢¤Ã¤¿¡É¤«¤Î¤è¤¦¤Ê³«Êü´¶¤È°ìÂÎ´¶¤ÈÂ¿¹¬´¶¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ëÌë¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ÔÎñ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÌÌÇò¤¤¥³¥ó¥Ó¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈOoochie¡¢¡Ö¤Þ¤¿¡¢²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤é¤Í¡×¤ÈKoochie¡£2¿Í¤È¤â¿´¤Ê¤·¤«¼ä¤·¤²¤À¡£¤µ¤é¤ËOoochie¤¬¡Ö60ºÐ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤¿¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢Koochie¤¬¡Ö60ºÐ¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤Ëµ¢¤Ã¤Æ´Å¤¨¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¡¢¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´ÑµÒ¤Ë´¶¼Õ¤Î°Õ¤òÉ½¤·¤¿ ¡£´ÔÎñ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¼é¤ê¤ËÆþ¤é¤º¡¢Íç¤Ëµ¢¤Ã¤Æ½é¤á¤Æ¤Î¤³¤È¤ËÀÑ¶ËÅª¤ËÄ©¤à¥¹¥Æ¡¼¥¸¡£Æ±¤¸»þÂå¤Ë¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤âÍê¤â¤·¤¤´ÔÎñ¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ö¼Â¤Ë¶»¤¬Ç®¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£±éÁÕÃæ¤Î»ëÀþ¤Ç¤Î²ñÏÃ¤äMC¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤Ê¤É¤«¤é¡¢2¿Í¤Î¸ü¤Í§¾ð¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¤¿¤ÀÎï¤·¤¤¤À¤±¤Î´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÀÚâøÂöËá¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼ÔÆ±»Î¤¬ÁÕ¤Ç¤ë²»³Ú¤À¤«¤é¤³¤½¡¢´ÑµÒ¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¥Ñ¥ï¡¼¤òÈ÷¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
¾¯Ç¯¤À¤Ã¤¿Èà¤é¤òÀ®Ä¹¤µ¤»¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¹Åç¤À¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å¤ÎÂç¿Í¤ÎÈà¤é¤ò¤µ¤é¤ËÂç¤¤¯°é¤Æ¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¤ª¤Á¤³¤Á¡Ê³ÆÃÏ¡Ë¤Î¿Í¡¹¤À¤í¤¦¡£¡Ø¹Åç¤Ø¤Î²¸ÊÖ¤·¡Ù¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Èà¤é¤ÎÎ¹¤Ï¡¢Á´¹ñ¤Î¿Í¡¹¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Ø¤È¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¡¢¤³¤ÎÉðÆ»´Û¸ø±é¤Ç¼Â´¶¤·¤¿¡£¥Ä¥¢¡¼¤ÏÉðÆ»´Û2days¤Ç°ì¶èÀÚ¤ê¤ò·Þ¤¨¤ë¤¬¡¢12·î31Æü¤Ë¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤È¤Ê¤ëÄÉ²Ã¸ø±é¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£¹Åç¤Ç»Ï¤Þ¤ê¹Åç¤Ç½ª¤ï¤ëÁÐÏ»¤Î¤è¤¦¤Ê¥Ä¥¢¡¼¡£¤À¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£Íç¤Ëµ¢¤Ã¤¿2¿Í¤ÏOoochie Koochie¤Î³èÆ°¤ò·Ð¤Æ¡¢¤Þ¤¿¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤ê¡¢¿·¶ÃÏ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Ë°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡ýÄ¹Ã«ÀîÀ¿
¡¡
¢£¡ãOoochie Koochie TOUR¡ä ¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È
O1. ¤ª¤Á¤³¤Á
02. Do The Shuffle
03. Three Arrows
04. GOLD
05. ÊÒÎø¥Ï¥Ë¡¼
06. Dancing Queen
07. Let¡Çs Dance
08. ¥Þ¥ó¥Ç¡¼
09. LA VIE EN ROSE
10. Maybe Blue
11. ¥ê¥È¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º
12. ¥®¥à¥ì¥Ã¥È¤Ë¤ÏÁá¤¹¤®¤ë
13. ¸æÌÈ¥é¥¤¥À¡¼
14. ¥·¥ç¡¼¥é¡¼
15. Rock and Roll, Hoochie Koo
16. GIBSON MAN
17. OK
¡ãENCORE¡ä
18. ¤µ¤¹¤é¤¤
19. Juicy Jungle
¡¡
¢£Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ãOoochie Koochie TOUR¡äÄÉ²Ã¸ø±é
12·î31Æü(¿å)¡¡¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê
open15:00 / start16:00
¡ÊÌä¡ËYUMEBANCHI 082-249-3571
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
Á´ÀÊ»ØÄê¡¡¡ï11,000 (ÀÇ¹þ)
¢¨¾®³ØÀ¸°Ê¾åÍÎÁ¡£Ì¤½¢³Ø»ùÆ¸¡¢Âç¿Í1Ì¾¤Ë¤Ä¤»Ò¶¡1Ì¾¤Þ¤ÇÉ¨¾å²Ä
¡¡
¢£¥¢¥Ê¥í¥°È×¡ØOoochie Koochie¡Ù
2025Ç¯12·î24Æü(¿å)È¯Çä
¡Ú´°Á´À¸»º¸ÂÄê/¥¢¥Ê¥í¥°È×(½ÅÎÌÈ×¡¦1ËçÁÈ)¡Û
KSJL-6243¡¡5,500±ß(ÀÇÈ´5,000±ß)
¥¢¥Ê¥í¥°È×Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://ooochiekoochie.lnk.to/AL_LP
¢§Side-A
01 ¤ª¤Á¤³¤Á
02 ¥·¥ç¡¼¥é¡¼
03 GOLD
04 ¥Þ¥ó¥Ç¡¼
05 Do The Shuffle
¢§Side-B
01 ÊÒÎø¥Ï¥Ë¡¼
02 GIBSON MAN
03 ¥ê¥È¥ë¥Ü¡¼¥¤¥º
04 Three Arrows
05 OK
¡ü¹ØÆþÆÃÅµ
¡¦Amazon.co.jp¡§¥á¥¬¥¸¥ã¥± (CD¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Î24cm¡ß24Ñ¥µ¥¤¥º)
CD¹ØÆþ¥ê¥ó¥¯¡§https://ooochiekoochie.lnk.to/AL_CD
¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°/¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¡§https://ooochiekoochie.lnk.to/AL_DG
¡¡
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¢¡Ooochie Koochie ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
¢¡Ooochie Koochie ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëX
¢¡Ooochie Koochie ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ëYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë