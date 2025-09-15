歌手で俳優の中島健人（３１）が１４日、台北・Ｚｅｐｐ Ｎｅｗ Ｔａｉｐｅｉでソロ公演「ＫＥＮＴＯ ＮＡＫＡＪＩＭＡ １ｓｔ Ｌｉｖｅ ２０２５ ｉｎ ＴＡＩＰＥＩ“Ｎ／ｂｉａｓ”凱」を開催。グループ時代も含めて初の海外公演で、Ｗアンコールを含め全１７曲を披露した。

台北のＵ：ｎｉｔｙ（ユニティー＝ファンの総称）を熱くさせた。満員の会場が待ちわびる中、ステージに登場すると「Ｈｅｙ台北！一起唱！（一緒に歌おう）」と現地の言葉で叫んで開幕した。ＭＣでは流ちょうな英語に加えて、積極的に現地の言葉も使用。「台湾に来ることができてとてもうれしいです。僕のこと好きですか？」の呼びかけに大歓声を浴びると、日本語で「よっしゃ！」とガッツポーズした。

恩返しの気持ちを込めた。初の海外公演だが、台北は過去に別の仕事で訪れた際に温かな歓迎を受け「本当に元気になった」という場所。本公演の発表時には特別なセットリストで臨むと表明しており、アジアで活躍する台湾出身のスター歌手で俳優のジェイ・チョウの「晴天」をカバー。また「迷夢」のラストサビの一部も翻訳して歌い上げた。

台湾入りした１３日には、空港でファン５００人からの大歓迎を受けた。さらに台北ドームではプロ野球の試合後に、同地での日本人ソロアーティスト初となるパフォーマンスを敢行。ライブ前夜には小籠包など現地グルメにも舌鼓を打つなど、全身で台湾を感じた。

次なる目標に台北アリーナ、台北ドーム公演を掲げつつ「いつかワールドツアーをやりたい。アジア、ヨーロッパ、アメリカ。一緒に行こう。そして２年以内、東京ドームのステージに立ちたい」と全世界に向けて英語で宣言。夢は、さらに大きく広がっていく。