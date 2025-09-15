◇ナ・リーグ ドジャース−ジャイアンツ（2025年9月14日 サンフランシスコ）

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が、14日（日本時間15日）のジャイアンツ戦前に取材対応し、大谷翔平投手（31）の起用法について言及した。

大谷はここまで全試合で先発で登板している。ポストシーズンで、どのように起用するかを問われた同監督は「彼は今季まだ5回以上投げていないし、次の登板も5回になる見込みだ。もう1回登板するだろうが、ポストシーズンでどうなるかはまだ分からない」と言及しつつ「現状では先発で起用する予定だ。ただし将来的に変更の可能性はある」と難しい起用法について語った。

救援投手として、抑え投手の可能性も過去には語った指揮官だが、中継ぎ投手にするかは微妙だ。中継ぎについては「まだやっていないし、やる場合はDHを失うリスクがある。だからシンプルだ。リスクを取る覚悟が必要になる」と語り、「理想的にはポストシーズン前に試しておきたいが、やるかどうかは未定だ。彼はWBCで経験しているが、ポストシーズンは予期せぬことが多いから断言はできない」と悩ましい思いを口にしていた。