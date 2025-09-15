IMALU「全然できない子だなって思われてるんだろうな」結果出ず自分見失いかけていた
タレントのIMALU（35歳）が、9月12日に放送されたバラエティ番組「ダマってられない女たち season2」（ABEMA）に出演。3年前から始めた鹿児島・奄美大島での移住生活を公開した。
IMALUは今回、「この景色が見えるように」と、交際8年になるパートナーと共にDIYで建てたというオーシャンビューが一望できる、こだわりの自宅を披露。またVTRでは、東京での生活では得られなかった現地の人たちとの触れ合いや、自然と共存する豊かな暮らしぶりを紹介した。
IMALUは現在、パートナーとは籍を入れない“事実婚”に近い形をとっており、その理由を語ったほか、両親に著名人を持つ“二世タレント”としての苦悩も告白。
「全然楽しめていなかった」と語るデビュー当時から、「両親は仕事が大好きだしスポットライトが大好きだけど、自分は違うんだな、と気付いていた」と話す。それでも「音楽にかかわる仕事がしたい」という思いで、周りの人が敷いてくれたレールに乗り、始まった音楽活動は、期待とは逆に結果が出ず焦る日々。「親の名前も私は全然出したくなくて」と大きなプレッシャーの中で、「全然できない子だなって思われているんだろうな」と自分を見失いかけていた当時の心情を打ち明けた。
それでも音楽が大好きな現在のパートナーとの出会いを経て、仕事とプライベートのバランスを考え直し、奄美への移住を決意。「力が抜けた」「今が一番幸せです」と心からの笑顔で語り、今では親も奄美大島に遊びに来てくれることがあると明かした。
IMALUは今回、「この景色が見えるように」と、交際8年になるパートナーと共にDIYで建てたというオーシャンビューが一望できる、こだわりの自宅を披露。またVTRでは、東京での生活では得られなかった現地の人たちとの触れ合いや、自然と共存する豊かな暮らしぶりを紹介した。
「全然楽しめていなかった」と語るデビュー当時から、「両親は仕事が大好きだしスポットライトが大好きだけど、自分は違うんだな、と気付いていた」と話す。それでも「音楽にかかわる仕事がしたい」という思いで、周りの人が敷いてくれたレールに乗り、始まった音楽活動は、期待とは逆に結果が出ず焦る日々。「親の名前も私は全然出したくなくて」と大きなプレッシャーの中で、「全然できない子だなって思われているんだろうな」と自分を見失いかけていた当時の心情を打ち明けた。
それでも音楽が大好きな現在のパートナーとの出会いを経て、仕事とプライベートのバランスを考え直し、奄美への移住を決意。「力が抜けた」「今が一番幸せです」と心からの笑顔で語り、今では親も奄美大島に遊びに来てくれることがあると明かした。