　台湾出身の実力派チアリーダーで、韓国Ｋリーグの水原FCでも活躍するチュアン・チュアン（壮壮）さんが公式インスタグラムを更新。禁断のランジェリー姿を披露して、ファンの関心を誘っている。

　母国でモデルやタレントとしても活躍するインフルエンサーは、「何をしている？　私は車の修理をしています」と謎のメッセージを添えて複数の写真を投稿。大きなトラックのタイヤを直すチュアンさんは、白のカジュアルなランジェリーにデニムを合わせただけの艶めかしいルックを公開している。とりわけデニムをルーズに履いて下着を覗かせるセクシーショットが印象的だ。

 
　投稿をチェックしたフォロワーからは称賛する声が多数。「ドッカンボディ来たー！」「セクシーな天使よ」「大人の色香が漂う」「反則だろ、この写真集は！」「クビレがすごいよ」「ああ、彼氏になりたい」などなど、活況を呈している。

