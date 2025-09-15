「ドッカンボディ来たー！」台湾美女チアが魅せた“禁断ランジェリー”姿にファン熱狂！「セクシーな天使よ」「大人の色香が漂う」
台湾出身の実力派チアリーダーで、韓国Ｋリーグの水原FCでも活躍するチュアン・チュアン（壮壮）さんが公式インスタグラムを更新。禁断のランジェリー姿を披露して、ファンの関心を誘っている。
母国でモデルやタレントとしても活躍するインフルエンサーは、「何をしている？ 私は車の修理をしています」と謎のメッセージを添えて複数の写真を投稿。大きなトラックのタイヤを直すチュアンさんは、白のカジュアルなランジェリーにデニムを合わせただけの艶めかしいルックを公開している。とりわけデニムをルーズに履いて下着を覗かせるセクシーショットが印象的だ。
投稿をチェックしたフォロワーからは称賛する声が多数。「ドッカンボディ来たー！」「セクシーな天使よ」「大人の色香が漂う」「反則だろ、この写真集は！」「クビレがすごいよ」「ああ、彼氏になりたい」などなど、活況を呈している。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】台湾美人チアが公開した“禁断のランジェリー”姿をチェック！
