¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹ÎÞ¤Î¸ÞÎØÄ©Àï¸¢¡¡Ãù¶â¼è¤êÊø¤·¤¿À¸³è¡Ä°ø±ï¤ÎÃÕÆâ¤Ç¡ÖÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¡þ¥«¡¼¥ê¥ó¥°¡¡ÆüËÜÂåÉ½·èÄêÀïºÇ½ªÆü¡Ê2025Ç¯9·î14Æü¡¡ËÌ³¤Æ»¡¦ÃÕÆâ»Ô¤ß¤É¤ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ñ¡¼¥¯¡Ë
¡¡26Ç¯¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØ¤Ë¸þ¤±¤¿ÂåÉ½·èÄêÀï¤Î½÷»Ò·è¾¡¤¬3ÀïÀè¾¡Êý¼°¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¤¬3¾¡2ÇÔ¤ÇÂåÉ½¤Ë·è¤Þ¤Ã¤¿¡£SC·Ú°æÂô¥¯¥é¥Ö¤Ë7¡½6¡¢6¡½5¤Ç2Ï¢¾¡¤·¤ÆµÕÅ¾¡£¥¹¥¥Ã¥×¤ÎµÈÂ¼¼ÓÌé¹á¡Ê33¡Ë¤¬ºÇ½ª10¥¨¥ó¥É¤ÎºÇ½ªÅê¤Ç¡Ö»Ø1ËÜÊ¬¡×¤Îº¹¤Ç·è¾¡¤Î1ÅÀ¤ò¤â¤®¼è¤Ã¤¿¡£Èá´ê¤Î¸ÞÎØ½Ð¾ì¸¢¤ò·ü¤±¡¢12·î¤Ë¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëºÇ½ªÍ½Áª¤ËÎ×¤à¡£
¡¡4Ç¯Á°¤ÎËº¤ìÊª¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¿¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿ºÇ½ªÀï¡¢ºÇ½ª¥¨¥ó¥É¤ÎºÇ½ªÅê¡£¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹µÈÂ¼¤Ï¡¢È¿»þ·×²ó¤ê¤Î¥É¥í¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊü¤Ã¤¿¡£¥¹¥È¡¼¥ó¤Ï¥Ï¥¦¥¹¤ÎÃæ¿´ÉÕ¶á¤Ø¡£SC·Ú°æÂô¤ÎÀÐ¤ÈNo¡¦1¤Ï¤É¤Ã¤Á¤«¡£Î¾¥Á¡¼¥à¤Î³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¡¢¤½¤Îº¹¤Ï¤ï¤º¤«¡Ö»Ø1ËÜ¡×¡£¾¡Íø¤¬·è¤Þ¤ë¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÎÞ¤òÎ®¤·¤ÆÊú¤¹ç¤¤¡¢»î¹çÁ°¤ËÎý½¬¤·¤¿´î¤Ó¤Î¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤¿¡£µÈÂ¼¤Ï»×¤Ã¤¿¡£¡ÖÄü¤á¤Ê¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¡£¤³¤³ÃÕÆâ¤ÇÎ®¤·¤¿²ù¤·ÎÞ¤ò¡¢´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ËÊÑ¤¨¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2ÅÙ¤Î³³¤Ã±ï¤«¤é¤Ï¤¤¾å¤¬¤Ã¤¿¡£1¼¡¥ê¡¼¥°¤Ç³«Ëë2Ï¢ÇÔ¡£Éé¤±¤¿¤é½ª¤ï¤ê¤Î¾õ¶·¤«¤é2Ï¢¾¡¤·¡¢½ÉÅ¨¥í¥³¡¦¥½¥é¡¼¥ì¤È°ìÈ¯¾¡Éé¤Î¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤â¾¡Íø¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ç¤âÂè1Àï¤ÇÇÔ¤ì¡¢¸å¤¬¤Ê¤¤¾õ¶·¤«¤é¤â¤®¼è¤Ã¤¿2¾¡¡£¶á¹¾Ã«¤Ï¡Ö¼¹Ç°¤À¤Ã¤¿¡×¤È¶»¤òÄ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÃÕÆâ¤Î¥¢¥¤¥¹¤ÇÎ®¤·¤¿ÎÞ¤òËº¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¡ÖËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¡×¤È¤·¤ÆÎ×¤ó¤À21Ç¯¤ÎÁ°²óÂç²ñ¡£¥í¥³¤È¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ç¡¢2Ï¢¾¡¸å¤Ë3Ï¢ÇÔ¤òµÊ¤·¤¿¡£ËÌµþ¸ÞÎØ¤òÆ¨¤¹¤ÈÆ±Ç¯11·î¤Ë¤ÏËÌ³¤Æ»¶ä¹Ô¤È¤Î¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼·ÀÌó¤¬½ªÎ»¡£¡ÖËÜÅö¤Ë²¿¤â¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¶á¹¾Ã«¡£Ìó7¥«·î¡¢Ãù¶â¤ò¼è¤êÊø¤·¤ÆÀ¸³è¡£³¤³°±óÀ¬Èñ¤Ï¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Ç½¸¤á¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¸ÞÎØ¤òÌÜ»Ø¤¹¤³¤È¤òÄü¤á¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡1»ù¤ÎÊì¤Ç¤â¤¢¤ëµÈÂ¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢10Ç¯¥Ð¥ó¥¯¡¼¥Ð¡¼¸ÞÎØ¤«¤é¿ô¤¨¤Æ5ÅÙÌÜ¤ÎÄ©Àï¤À¡£¡Öµ»½Ñ¤â¥á¥ó¥¿¥ë¤â¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×¤ÈÀ®Ä¹¤ò¼Â´¶¤¹¤ë¡£½Ð¾ì¸¢¤¬·ü¤«¤ë12·î¤ÎºÇ½ªÍ½Áª¤Ø¡¢¡Ö²¿¤¬²¿¤Ç¤â¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡×¤È»ÊÎáÅã¡£¥é¥Æ¥ó¸ì¤Ç¡Ö¤è¤ê¶¯¤¯¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥Õ¥©¥ë¥Æ¥£¥¦¥¹¡£º£ÅÙ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÉñÂæ¤Ç¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¡£¡¡¡ÊÃæÂ¼¡¡Ê¸¹á¡Ë
¡ÚSC·Ú°æÂô¥¯¡¡ÎÏ¿Ô¤¯¡Û
¡¡SC·Ú°æÂô¥¯¤ÏºÇ¸å¤ËÎÏ¿Ô¤¤¿¡£ÂåÉ½¤Ø¤¢¤È1¾¡¤ÇºÇ½ªÆü¤ò·Þ¤¨¤¿¤¬¡¢2»î¹çÂ³¤±¤ÆºÇ½ªÂè10¥¨¥ó¥É¤Ë·è¾¡¤Î1ÅÀ¤òµö¤·¤¿¡£¥¹¥¥Ã¥×¤Î¾åÌîÈþ¤ÏÎÞ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÄü¤á¤º¤Ë¥×¥ì¡¼¤Ç¤¤¿¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ç¤¤¿¼«Ê¬¤¿¤Á¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¦¡×¤Èµ¤¾æ¤ËÏÃ¤·¤¿¡£½Ð¾ì4¿Í¤ÎÊ¿¶ÑÇ¯Îð22.8ºÐ¤È¼ã¤¤¥Á¡¼¥à¡£Ëå¤Î¾åÌî·ë¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¾¡¤ÁÀÚ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£
¡¡¢§¥«¡¼¥ê¥ó¥°¤Î¥ß¥é¥Î¡¦¥³¥ë¥Æ¥£¥ÊÅßµ¨¸ÞÎØºÇ½ªÍ½Áª¡¡12·î5Æü¤«¤é¥«¥Ê¥À¤Î¥±¥í¥¦¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£4¿ÍÀ©¤ÏÃË½÷¤È¤â¤Ë8¥Á¡¼¥à¤¬»²²Ã¤·¡¢»Ä¤ê2ÏÈ¤Î¸ÞÎØÀÚÉä¤òÁè¤¦¡£ÁíÅö¤¿¤ê¤Î1¼¡¥ê¡¼¥°¤ò·Ð¤Æ¡¢¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤Ë¤è¤ë·èÄêÀï¤Ç1ÏÈÌÜ¤¬·è¤Þ¤ë¡£ÇÔ¼Ô¤Ï3°Ì¥Á¡¼¥à¤ÈºÇ¸å¤Î1ÏÈ¤ò·ü¤±¤ÆÂÐÀï¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¤Ï½Ð¾ìÏÈ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¥Á¡¼¥à¤¬¸ÞÎØÂåÉ½¤Ë·èÄê¤¹¤ë¡£