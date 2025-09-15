歌手で俳優の中島健人（31）が14日、初の海外公演を台湾・Zepp New Taipeiで行った。「JUST KENTY☆」など全17曲で台湾をケンティー色に染め上げた。

白い衣装でステージに登場すると「台北！叫ぶ準備はできたか！？」と叫んで観客を沸かし、「CANDY」で幕開け。「歌で気持ちを伝えたかった」と台湾出身の男性歌手ジェイ・チョウ（46）の「晴天」もカバー。トークパートでは「台湾に来ることができてとてもうれしいです」と台湾でのステージに感激。「私のこと好きですか？」と問いかけると、観客から大歓声で愛を伝えられた。

日本を飛び出し、台湾の観客を熱狂させた。「今日、海外公演という僕の夢がかないました。ありがとう。いつかワールドツアーをやりたい。アジア、ヨーロッパ、アメリカどこでも一緒に行こう」と目標。さらに世界へと羽ばたくつもりだ。

前日13日に台北松山空港で500人に迎えられ、台湾入り。同日夜には台北ドームでプロ野球・楽天モンキーズ―中信兄弟戦の終了後に、日本人ソロ歌手として初めて同所でパフォーマンスした。自身の誕生日にちなみ背番号13の楽天モンキーズのユニホームを身につけ、「ピカレスク」など3曲を披露。楽しみにしていたチャーハンと小籠包も堪能し、台湾を満喫した。