中島健人（31）が14日、台北・Zepp New Taipeiでソロになって初の海外公演「KENTO NAKAJIMA 1st Live 2025 in TAIPEI “N ／ bias” 凱」を開催した。人気楽曲「ファタール」や「JUST KENTY☆」で、現地のファンを沸かせた。

台湾にやってきたケンティーを、高揚した歓声が包んだ。キャリア初の海外公演開催が発表され、約2カ月。待ちわびたファンに向けて「Hey台北！一起唱！」（一緒に歌おう）と呼びかけると1曲目の「CANDY」から会場は紅潮。「一起跳！」（一緒に踊ろう）と誘って会場の熱を上げた。さらに台湾出身の人気歌手ジェイ・チョウ（46）の楽曲「晴天」を歌唱する特別仕様なパフォーマンスも飛び出した。

MCでは「很高興能來台灣！」（台湾に来ることができてとてもうれしいです！）と流ちょうにあいさつし「今から小籠包食べ行く？」とささやくと会場も大興奮。セクシーで紳士的なケンティーらしさは“万国共通”。海の向こうのファンも魅了した。「次は台北アリーナ？ 夢は広がるばかり」とつぶやく一幕もあったが、海外人気は拡大中。「下次見！」（また会おう）。再会の夢をかなえるため、アーティストの道をまい進する。【望月千草】