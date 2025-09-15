「ダンケシェン！」ドイツ語で叫ぶ、松村沙友理「乃木坂で『ダンケシェーン』歌ってる」
タレントの松村沙友理（33歳）が、9月14日に放送された情報番組「シューイチ」（日本テレビ系）に出演。ドイツ語で「ダンケシェン！」と叫び、「私、乃木坂で『ダンケシェーン』歌ってるんですよ」と語った。
松村は今回、街でスカウトした外国人に“初めての日本食”を食べもらい、一番好むものをクイズ形式で当てる「日本食ハジメマシ亭」のコーナーに出演。“日本のお菓子”のテーマで、ドイツ出身の男性に対し、松村は「柿の種 わさび」、タイムマシーン3号は「さくらんぼ餅」を提案した。
どちらのお菓子が好みなのか、ドイツ出身の男性は「圧倒的に『柿の種 わさび』」と答え、松村は「やたーーーー！！」と大喜び。さらに「ダンケシェン！（※ドイツ語で『ありがとう』）」と叫び、「私、乃木坂で『ダンケシェーン』歌ってるんですよ」と、ドイツとの距離感が近いことをアピール。
そして、カメラに向かって「秋元（康）先生、ありがとうございます！やりました〜！！」と両手を振った。
「ダンケシェーン」は、乃木坂46が2014年4月にリリースした8thシングル「気づいたら片想い」（通常盤）に、カップリング曲として収録された楽曲。センターを生田絵梨花が務め、生駒里奈、桜井玲香、西野七瀬、深川麻衣、松村沙友理、若月佑美、堀未央奈が歌っていた。
