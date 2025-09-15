◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２戦連発で偉業達成を狙う。

試合前練習では３日連続でキャッチボールを行う投手調整。その後はセンターのブルペンに向かい、２４球を投げ込んだ。

「投手・大谷」の次回登板は１６日（同１７日）の本拠地・フィリーズ戦になることを１３日（同１４日）の試合後にロバーツ監督が明かした。大谷は３日（同４日）の敵地・パイレーツ戦を体調不良で登板回避。それでも、５日（同６日）にグラスノーの登板回避で今度は緊急登板していた。今回は疲労などを考慮されて中１０日となる。指揮官は「体調不良があったし、登板を前倒しにもした。最後の登板後は十分な休養を与えたいと考えていた」などと説明している。

フィリーズには「打者・大谷」と本塁打王争いを繰り広げるＫ・シュワバーが君臨。１３日（同１４日）終了時点でシュワバーが５１本、大谷が４９本。リーグ１、２位の“直接対決”が実現することになる。