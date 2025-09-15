菅原由勢が決勝点アシスト! ブレーメンは町野修斗のボルシアMGに大勝で今季初白星
[9.14 ブンデスリーガ第3節 ボルシアMG 0-4 ブレーメン]
ブンデスリーガ第3節が14日に開催され、16位ブレーメンは敵地で14位ボルシアMGに4-0で勝利した。ブレーメンのDF菅原由勢はGK長田澪とともに先発フル出場し、結果的に決勝弾となる先制ゴールを演出。ボルシアMGのFW町野修斗も90分間プレーし、ロングスローなどで見せ場をつくった。
ブレーメンが均衡を破ったのは前半15分。右サイドの菅原からパスを受けたMFサムエル・ムバングラがペナルティエリア右に運び、右足で豪快なシュートを叩き込んだ。今夏にサウサンプトンから期限付き移籍した菅原にとっては、これが加入後初アシストとなった。
前半26分にはムバングラがMFロマーノ・シュミットとのコンビネーションでペナルティエリア中央に進入し、キープから右へパス。MFイェンス・ステーイが右足でゴール左下に突き刺し、追加点を挙げた。
さらに後半29分、シュミットがPKを決めて3点目を奪う。同36分にはFWビクター・ボニフェイスのスルーパスからFWユスティン・エンジンマーが右足で流し込み、4-0とした。
そのまま逃げ切ったブレーメンが今季初白星。ボルシアMGは2連敗を喫し、開幕3戦未勝利(1分2敗)となった。
