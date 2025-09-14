写真家 ホンマタカシが恵比寿の「POST」で展示を開催　トークイベントやサイン会も

写真家 ホンマタカシが、恵比寿のアートブックショップ「ポスト（POST）」で、同氏の作品集「PORTRAIT OF J」の発売を記念した展示「Takashi Homma / PORTRAIT OF J」を9月28日まで開催している。入場料は無料。

【画像をもっと見る】

作品集は、アメリカの出版社 DASHWOOD BOOKS／SESSION PRESSから刊行。2002年から近年までの間に撮影した111人の日本人のポートレイトを収録した写真集で、あらゆる世代の幅広い職業や人生経験を写し取った内容に仕上げたという。

展示は、作品集の写真イメージを使用したスライドショーに音楽を合わせたインスタレーション形式を採用。9月20日には、ホンマタカシ、twelvebooks代表の濱中敦史、ブックディレクターの中村碧宙が登壇するトークイベントや、ホンマのサイン会を行う。トークイベントの参加費は無料。

◾️Takashi Homma / PORTRAIT OF J

開催期間：2025年9月12日（金）〜9月28日（日）

開場時間：11:00〜19:00

定休日：月曜日

会場：POST

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-10-3

入場料：無料

◾️トークイベント＆ブックサイニング

開催日：2025年9月20日（土）

受付開始時間：15:30〜

トーク：16:00〜17:30

サイン会：17:30〜

会場：POST

所在地：東京都渋谷区恵比寿南2-10-3

定員：25名

参加費：無料