À¤³¦¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÇÀÄÌøÁ±¤ÎÊå¤¬½é¤Î¡Ö¶â¡×¡¢º£Âç²ñ¥á¥À¥ë£±¹æ¡Ä¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¤¿¡×
¡¡¡Ú¥¶¥°¥ì¥Ö¡áÊ¿ÃÏ°ìµª¡Û¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¥¶¥°¥ì¥ÖÂç²ñ¤Ï£±£´Æü¡¢ÃË»Ò¥Õ¥ê¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢£·£°¥¥íµé¤Ï¡¢ºòÇ¯½àÍ¥¾¡¤ÎÀÄÌøÁ±¤ÎÊå¡Ê¥¯¥ê¥Ê¥Ã¥×¡Ë¤¬·è¾¡¤Ç¥È¥¥¥ë¥¬¡¦¥È¥¥¥à¥ë¥ª¥Á¥ë¡Ê¥â¥ó¥´¥ë¡Ë¤òÇË¤Ã¤Æ½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£
¡¡ÆüËÜÀª¤Îº£Âç²ñ¤Î¥á¥À¥ëÂè£±¹æ¡££¸£¶¥¥íµé¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØÂåÉ½¤ÎÀÐ¹õÈ»»Î¡Ê¤Ï¤ä¤È¡Ë¡Ê¼«±ÒÂâ¡Ë¤¬·è¾¡¤ÇÇÔ¤ì¤Æ½àÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¡£Æ±£·£´¥¥íµé¤Ç¤Ï¡¢¹â¶¶³¤Âç¡Ê¤³¤¦¤¿¡Ë¡ÊÆüÂÎÂç¡Ë¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡ÖÄ©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×
¡¡À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ò½éÀ©ÇÆ¤·¡¢£²£³ºÐ¤ÎÀÄÌø¤¬ÎÞ¤·¤¿¡£·è¾¡¤Ï¡¢¥â¥ó¥´¥ëÁª¼ê¤È¤¬¤Ã¤Á¤êÁÈ¤ß¹ç¤¤¡¢°ì½Ö¤Î·ä¤òÆÍ¤¤¤Æ³°¤Ë½Ð¤¹¤Ê¤É¤·¡¢£µ¡½£±¤Ç¾¡Íø¡£Æü¤Î´Ý¤ò¼ê¤Ë¥Þ¥Ã¥È¤ò²ó¤ë¤¦¤Á¤Ë¾Ð´é¤¬¾Ã¤¨¡¢»ë³¦¤Ï¤Ü¤ä¤±¤¿¡£¡Ö¤Ê¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ì¡¢¼«Ê¬¤Î¿Æ¤¬±þ±ç¤ËÍè¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤Ã¤Æ¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¡¢¤·¤ß¤¸¤ß¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ºë¶Ì¸©½Ð¿È¡£¶â¥á¥À¥ë¤ÈµÇ°¤Î¥Ù¥ë¥È¤Ï¡¢¡Ö°ìÀ¸¤ÎÊõÊª¡×¤Ë¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¦¡£º£²ó¡¢Í¥¾¡¤·¤¿£·£°¥¥íµé¤Ï¸ÞÎØ¤ÇÌ¤¼Â»Ü¤Î¤¿¤á¡¢º£¸å¤Ï£·£´¥¥í¤Ë³¬µé¤ò¾å¤²¤ëÊý¸þ¤À¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÏÄ´»Ò¤Ë¾è¤Ã¤¿¤é¼å¤¤¥¿¥¤¥×¡£Ä©Àï¼Ô¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤¯¡×¤È°ÕÍß¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
