タレントの柏木由紀（34歳）が、9月13日に放送されたラジオ番組「柏木由紀のYUKIRIN TIME supported by MeSEUM」（TOKYO FM）に出演。最近、「クレヨンしんちゃん」にハマったと語った。



柏木由紀がユニクロのキャラクターTシャツを購入したいう話題の後に、「あと、マジでどこでもまだ言ってないけど、『クレヨンしんちゃん』最近めっちゃハマっちゃって、仕事にもマネージャーさんとスタイリストさんとヘアメイクさんと抜け出して」カプセルトイ行ったりするくらいだと話し始める。



柏木によると、もともとカプセルトイやクレーンゲームをよくやっていたが、最近「クレヨンしんちゃん」のカプセルトイがたくさんあるそうで、「なんか見てたら可愛く見えて。推しはしんちゃんとシロとひまわりとねねちゃん、結構、でも全般好きです」と語った。