Tシャツより華やかに♡【GU】40・50代のサマ見え！「白色ブラウス」

大人の装いで大事にしたい「清潔感」と「品の良さ」。その点で、シンプルながらもほどよい華やかさを与えてくれる【GU（ジーユー）】の「白色ブラウス」は40・50代の強い味方になってくれるかも。Tシャツではカジュアルすぎるシーンでも、1枚できちんと感とサマ見えを叶えてくれそうなのが魅力です。日常使いからお呼ばれまで活躍する予感のブラウス、ぜひチェックしてみて。

楽とキレイを両立した大人っぽTブラウス

【GU】「ドレープTブラウス（半袖）」\990（税込）

GUで毎年大人気のドレープブラウスシリーズ。中でも大人のリアルクローズにおすすめなのが、Tシャツの気軽さとブラウスのきちんと感を兼備した優秀トップス「Tブラウス」です。上品な落ち感のある素材は体のラインを拾いにくく、40・50代の女性にも安心できそう。バックにはタックがあしらわれており、後ろ姿までしっかりサマ見えを叶えてくれそうです。こんな風にフェード感のあるデニムパンツと合わせれば、こなれ感たっぷりの大人カジュアルが即完成！

1点投入で垢抜けるバブルスリーブブラウス

【GU】「バブルスリーブブラウス（5分袖）」\990（税込・セール価格）

今年らしい華やぎを加えてくれるバブルスリーブブラウス。ふんわりとした立体的な袖がポイントで、1枚で着映えが狙えそうなトレンドアイテムです。タックインもアウトもきまるラウンドヘムも嬉しいポイント。シンプルなボトムスと合わせてもコーデ全体の鮮度がアップしそう。ほどよい甘さとモード感を兼ね備えていて40・50代の大人世代も取り入れやすく、オンオフ問わず活躍してくれる予感。繊細なプリーツが魅力のニットスカートと合わせれば、デートにもぴったりのフェミニンコーデに。

アレンジ自在！ シーンレスに頼れるボウタイブラウス

【GU】「ボウタイブラウス」\2,290（税込）

きちんと感と華やかさを兼備したボウタイブラウス。首元のボウタイがアクセントとなり、シンプルなコーデもエレガントなムードに仕上げてくれるはず。スタッフのKumikoさんも「リボン結びにしたり、そのまま垂らして着たりとコーディネートに合わせて表情を変えられる万能アイテム」とレコメンド。ジャケットやスラックスと合わせればオフィス仕様に、ジーンズと合わせてカジュアルダウンするのもおすすめです。

着るだけで女性らしさが引き立つフリルネックブラウス

【GU】「フリルネックブラウス」\2,290（税込）

繊細なフリルが首元を彩り、女性らしさをグッと引き上げてくれるフリルネックブラウス。ほんのりクラシカルな雰囲気と、柔らかなフェミニンムードをまとったデザインは、大人の可愛らしさを上品に表現してくれるかも。スタッフのNatsukiさんによると「薄手で柔らかい綿とポリエステルの混紡素材で今すぐ着られるアイテム」と秋にぴったりの素材感のよう。写真のようにナロースカートと合わせればエレガントに、パンツスタイルなら甘さがオフされ大人フェミニンな着こなしに着地できそう。

