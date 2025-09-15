プレミアリーグ第4節マンチェスター・シティ対マンチェスター・ユナイテッドのマンチェスターダービーがエティハド・スタジアムで行われた。



シティは新加入ジャンルイジ・ドンナルンマがさっそく先発。アウェイのユナイテッドは中盤ではここまで先発を続けていたカゼミロがベンチスタートとなり、マヌエル・ウガルテがダブルボランチでブルーノ・フェルナンデスとコンビを組む。



普段の試合であればボール保持を重視するシティだが、このゲームでは積極的にカウンターからの攻撃を狙っている。





18分、シティが先制。フィル・フォーデンが右サイドに大きく展開し、ベルナルド・シウバへ。ロドリを経由してジェレミー・ドクがボックス内右からクロスを供給。これにフォーデンがヘディングで反応し、ホームチームがリードを得た。24分、再びシティにチャンス。後方からユナイテッドのプレスをかいくぐり、左サイドに大きく展開。ドクが切り返してクロスを送り、ボックス内でタイアニ・ラインデルスが合わせる。しかし、これはアルタイ・バユンドゥルの正面に飛んでしまい、ゴールネットは揺らせない。34分、パトリック・ドルグが倒され左サイドでFKを獲得。キッカーのブルーノはゴールに向かうクロスを送るも、味方は合わせられず。ドンナルンマにキャッチされてしまう。この試合ではロドリのらしくないボールロストが続いている。後半での選手交代は互いになし。53分、シティに追加点。左サイドの高い位置でフォーデンが前を向き、ドクへパス。そのドクからボックス内へのハーランドにボールが渡り、左サイドの角度のないところからシュートが決まった。67分、シティがダメ押しとなる3点目をゲット。後方で攻め込まれる苦しい時間が続いたが、ベルナルド・シウバのプレスが起点となってボール奪取に成功。そのベルナルドが前線の広大なスペースにパスを送り、抜け出したハーランドがしっかりとゴール左に流し込んだ。72分、3点リードで勝利を確信したのか、シティサポーターがポズナン・ダンスを披露している。後半はユナイテッドがボール保持し、シティがカウンターを狙う、これまでの形とは正反対のゲームとなった25-26シーズン最初のマンチェスターダービー。押し込むユナイテッドだが、ドンナルンマがいるシティの守備は崩せず、シティのカウンターの餌食となってしまった。シティ 3-0 ユナイテッドシティ18分 フィル・フォーデン53分 アーリング・ハーランド68分 アーリング・ハーランド