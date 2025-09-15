◆プランスドランジュ賞・仏Ｇ３（９月１４日、パリロンシャン競馬場・芝２０００メートル、重）

今年の日本ダービー馬のクロワデュノール（牡３歳、栗東・斉藤崇史厩舎、父キタサンブラック）は、北村友一騎手とのコンビで海外初戦（７頭立て）に臨み、道中４番手から最後の直線で抜け出して、勝利を飾った。凱旋門賞・仏Ｇ１（１０月５日、パリロンシャン競馬場・芝２４００メートル）を見据え、ここから始動。初めての欧州の馬場、初めて背負う５８キロを克服し、日本競馬の悲願であるビッグタイトル奪取へ弾みのつく結果となった。勝ち時計は２分１１秒６９。

斉藤崇調教師（クロワデュノール＝１着）「追い切りも含めて、なかなか動きの方が良くなってこなかったので、競馬を使って使って良くなってくると思います。

この馬場をこなすことができました。これぐらいの馬場だったら、まだ大丈夫で、スローペースでも全然、かむこともなく折り合っていました。本当にそういうところは賢い馬です。

本当に前哨戦っていう感じの仕上がりしかできていませんでした。これで本当にこれで良くなって、もっともっといい状態、ダービーぐらいの感じで使えれば、十分にチャンスはあるのではないかと思います。そうなれるように、これから３週間頑張っていきます」