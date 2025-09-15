マンCが今季最初の“マンチェスター・ダービー”を制す！ ハーランドが2ゴール…マンUは連勝ならず
今シーズン最初の“マンチェスター・ダービー”は、マンチェスター・シティの本拠地『エティハド・スタジアム』で開催された。
ホームチームは開幕節のウルヴァーハンプトン（ウルブス）戦こそ快勝したものの、その後は連敗。この大一番で連敗ストップといきたい。対するアウェイチームは前節のバーンリー戦で今季初勝利を手にしており、宿敵相手に連勝を狙う。なお、マンチェスター・シティに加入したばかりのGKジャンルイジ・ドンナルンマが、この一戦で早速ゴールマウスを託された。
先制したのはマンチェスター・シティだった。18分、ジェレミー・ドクが右ハーフスペースでパスを貰うと、巧みなドリブルで敵陣ボックス内に侵入。ドクからの折り返しのクロスを、フィル・フォーデンが頭で合わせてゴール左に流し込んだ。
先制後もマンチェスター・シティはDFラインを高く設定し、ボールを支配しながら追加点を果敢に狙っていく。一方のマンチェスター・ユナイテッドも、積極的なプレスからボールを奪い、カウンターに転じようとしていく。しかし、前半はこのままマンチェスター・シティの1点リードで終えた。
両チームともに、ハーフタイムで選手を交代することなく後半に臨んだ。後半、マンチェスター・ユナイテッドはクロスを積極的に送り、高さを生かして得点を狙っていく。
それでも、次の1点はマンチェスター・シティが奪った。53分、スローイングからフォーデンはボックス手前の左にいたドクにパスを出す。そのドクは相手選手を背負いながらボックス内のスペースへボールを送り、最後はアーリング・ハーランドがGKをかわすようなシュートでゴールネットを揺らした。
さらにマンチェスター・シティは68分、自陣でのボール奪取に成功すると、ベルナルド・シウヴァが前方のスペースへボールを送る。抜け出していたハーランドが相手DFを置き去りにし、最後はゴール左下にしっかり流し込んだ。
3点のビハインドを背負うマンチェスター・ユナイテッドは、その後もチャンスを作ったものの得点には至らずに試合終了。マンチェスター・シティが3−0で宿敵とのダービーを制した。
マンチェスター・シティは、18日に行われるチャンピオンズリーグ（CL）・第1節のナポリ戦に臨み、21日にアウェイでアーセナルと対戦。マンチェスター・ユナイテッドは20日にホームでチェルシーと対戦する。
【スコア】
マンチェスター・シティ 3−0 マンチェスター・ユナイテッド
【得点者】
1−0 18分 フィル・フォーデン（マンチェスター・シティ）
2−0 53分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
3−0 68分 アーリング・ハーランド（マンチェスター・シティ）
【動画】マンCvsマンU ゴール＆好プレー集！
🟦前に出たのはホームのシティ🟦#ドク がらしさ溢れるドリブルで— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
ボックス内に侵入すると
上げたクロスを #フォーデン が
頭であわせゴールイン🥅
今季初スタメンのフォーデンが
しっかりと結果を残す🎉
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/pC6yFEdXQK
戸田さん🎙️「世界最高のCBですね」— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
短い時間で4度のボールクリアを
成功させた #ハーランド
戸田さんからは最高の賛辞の言葉が👏
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/KmkXbi5txA
『本職』でも仕事をこなす🤛💨— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
エースとして相手に流れを引き渡さない
2点目をチームにもたらした #ハーランド
攻守ともに存在感を示す‼️
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/CXrVi9U2Gr
これぞドンナルンマ‼️— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
ホームのサポーターに
ビッグセーブでご挨拶🤝
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/9NtFTUlLPG
相手のミスは見逃さない👀— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
自陣からひとり抜け出した #ハーランド
キーパーとの1対1も冷静に流し込み
本日2点目をゲット⚽️⚽️
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/AS8YFp9xA6
ペップシティの新たな試み💡— U-NEXTフットボール (@UNEXT_football) 2025年9月14日
シティは最後の交代で5バックに
試合終盤、これまでにはなかった取り組みで
試合をクローズする🛡️
プレミアリーグ 第4節#マンチェスター・C v #マンチェスター・Uhttps://t.co/DLy0zlY7Fz pic.twitter.com/nBBdKO7HZP