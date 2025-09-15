¿û¸¶Í³Àª¤¬ÀèÀ©¥¢¥·¥¹¥È¡ª¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¥Õ¥ë½Ð¾ì¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ò4È¯Ê´ºÕ¤Çº£µ¨½éÇòÀ±
¡¡¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè3Àá¤¬14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡º£µ¨³«Ëë¤«¤é2»î¹ç¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï1Ê¬1ÇÔ¤ÈÌ¤¾¡Íø¤¬Â³¤¯¡£8·î17Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç¤Ï5Éô¤ÎSV¥¢¥È¥é¥¹¡¦¥Ç¥ë¥á¥ó¥Û¥ë¥¹¥È¤ò3¡Ý2¤ÇÇË¤Ã¤¿¤¬¡¢°Ê¹ß¤Ï¹¶·â¿Ø¤¬ÄÀÌÛ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2»î¹çÏ¢Â³¤ÎÌµÆÀÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÂÐ¤¹¤ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤â¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1Ê¬1ÇÔ¤ÈÄãÄ´¤Ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£8·î15Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿DFB¥Ý¥«¡¼¥ë1²óÀï¤Ç2Éô¤Î¥Ó¡¼¥ì¥Õ¥§¥ë¥È¤Ë0¡Ý1¤Ç¶þ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¸ø¼°ÀïÁ´ÂÎ¤Ç¸«¤Æ¤âÇòÀ±¤Ë¸«Êü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Î¾¼Ô¤È¤â¤Ëº£µ¨¤Î¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¾¡Íø¤òÁÀ¤¦°ìÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤ÎÄ®Ìî½¤ÅÍ¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¿û¸¶Í³Àª¤È¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ9·î¤Î¥¢¥á¥ê¥«¹ç½°¹ñ±óÀ¬¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤¤¤¿Î¾¥Á¡¼¥à¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤¬¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡£¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¥Þ¥¦¥¹¤ò¼é¤ë¤Î¤Ï¡¢9·î¤Î¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Þ¥Ã¥Á¥¦¥£¡¼¥¯Ãæ¤ËU¡Ý21¥É¥¤¥ÄÂåÉ½¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿GKÄ¹ÅÄßº¡Ê¥ß¥ª¡¦¥Ð¥Ã¥¯¥Ï¥¦¥¹¡Ë¤À¡£
¡¡»î¹ç¤Ï½øÈ×¤Î13Ê¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤Çº¸¥µ¥¤¥É¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿Ä®Ìî¤¬¡¢ÌÂ¤¤¤Ê¤¯º¸Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤â¡¢¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥µ¥¤¥É¥Í¥Ã¥È¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤È¤·¤Æ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤Æþ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢Àè¼ê¤ò¼è¤Ã¤¿¤Î¤Ï¥¢¥¦¥§¥¤¥Á¡¼¥à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡15Ê¬¡¢¥í¥Þ¡¼¥Î¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤«¤é¤Î½Ä¥Ñ¥¹¤òµ¯ÅÀ¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬¹¶·â¤ØÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤«¤é¤ÎÍî¤È¤·¤ò¼õ¤±¤¿¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¤¤¬Âç³°¤ØÍÂ¤±¤ë¡£±¦¥µ¥¤¥É¤ò¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¿û¸¶¤¬Ãæ±û¤Ø¼Ð¤á¤Î¥Ñ¥¹¤ò¤Ä¤±¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤ò°ú¤¼è¤Ã¤¿¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤¬¡¢±¦Â¤Ç¶¯Îõ¤Ê°ì·â¤òÃ¡¤¹þ¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤Î1ÅÀ¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤Ã¤¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ÏÂ³¤¯26Ê¬¡¢GKÄ¹ÅÄßº¤Îº¸Â¥í¥ó¥°¥Õ¥£¡¼¥É¤ò¥Þ¥ë¥³¡¦¥°¥ê¥å¥ë¤¬Æ¬¤Ç·Ò¤°¤È¡¢¥¥ã¥á¥í¥ó¡¦¥×¥¨¥ë¥¿¥¹¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò±¿¤Ó¡¢º¸¥µ¥¤¥É¤Î¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤ËÅÏ¤¹¡£º¸Â¤Ç¾å¤²¤¿¥¢¡¼¥ê¡¼¥¯¥í¥¹¤ÏÄ·¤ÍÊÖ¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Ü¤ìµå¤ò¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤¬¼«¤é½¦¤¦¤È¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤È¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¤Ç¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æâ¤òÀÚ¤êÎö¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ¸å¤Ï¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤Ç¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¤¿¥¹¥Æ¡¼¥¤¤¬¡¢¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¸«¤Æ±¦Â¥·¥å¡¼¥È¤òÄÀ¤á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¹¤²¤¿¡£
¡¡Á°È¾¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Î2ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Ç½ªÎ»¡£¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤È68Ê¬¡¢¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤ËÈ´¤±½Ð¤·¤¿¿û¸¶¤¬GK¤È1ÂÐ1¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤ò·Þ¤¨¤ë¤â¡¢¤³¤³¤ÏGK¥â¥ê¥Ã¥Ä¡¦¥Ë¥³¥é¥¹¤Î¥Ó¥Ã¥°¥»¡¼¥Ö¤ËÁË¤Þ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¾¸å¤Ë¤Ï¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤¬¥»¥Ã¥È¥×¥ì¡¼¤Ç·èÄêµ¡¤òºî¤ë¡£±¦¥³¡¼¥Ê¡¼¥¥Ã¥¯¤ò¥·¥ç¡¼¥È¤Ç·Ò¤¤¤À¤È¤³¤í¤«¤é¡¢¥¸¥ç¥Ð¥ó¥Ë¡¦¥ì¥¤¥Ê¤¬Éâ¤µå¤Î¥Ü¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥µ¥¤¥É¤ÎÄ®Ìî¤¬Æ¬¤ÇÀÞ¤êÊÖ¤·¡¢¥Ï¥ê¥¹¡¦¥¿¥Ð¥³¥ô¥£¥Ã¥Á¤«¤é¤Î¥Õ¥ê¥Ã¥¯¤Ë¥í¥Ã¥³¡¦¥é¥¤¥Ä¤¬Æ¬¤ÇÈ¿±þ¡£GKÄ¹ÅÄßº¤òÇË¤ê¡¢¥´¡¼¥ë¤«¤È»×¤ï¤ì¤¿¤¬¡¢¥´¡¼¥ë¥é¥¤¥ó¥®¥ê¥®¥ê¤Ç¥Õ¥§¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¥¢¥°¤¬¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¡£
¡¡½ù¡¹¤ËÎ¾¥Á¡¼¥à¤¬¥Á¥ã¥ó¥¹¤Î¿ô¤òÁý¤ä¤¹Ãæ¡¢74Ê¬¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤ËÀä¹¥µ¡¤¬ÅþÍè¡£¿û¸¶¤Î¾å¤²¤¿¥¯¥í¥¹¥Ü¡¼¥ë¤Î¤³¤Ü¤ìµå¤ò½¦¤Ã¤¿¥°¥ê¥å¥ë¤¬¡¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹±¦¤«¤é»Å³Ý¤±¤Æ±¦Â¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢¶¯Îõ¤Ê¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤Ë·ù¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥»¥«¥ó¥É¥Ü¡¼¥ë¤ò½¦¤Ã¤¿¥à¥Ð¥ó¥°¥é¤¬»Å³Ý¤±¤ë¤È¡¢¥±¥ô¥£¥ó¡¦¥Ç¥£¥¯¥¹¤ËÅÝ¤µ¤ì¤ÆPK¤ò³ÍÆÀ¡£¤³¤ÎPK¤ò¥·¥å¥ß¥Ã¥È¤¬Æñ¤Ê¤¯ÄÀ¤á¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬¥È¥É¥á¤ò»É¤·¤¿¡£
¡¡¹¶·â¤Î¼ê¤ò´Ë¤á¤Ê¤¤¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï81Ê¬¡¢¥ô¥£¥¯¥¿¡¼¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹¤«¤é¤Î¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¤Ç¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ó¥Þ¡¼¤¬ÇØ¸å¤ò¼è¤ê¡¢ÅÓÃæ½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿2¿Í¤Î¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬Íí¤ó¤Ç4ÅÀÌÜ¤ò¥²¥Ã¥È¡£»î¹ç¤Ï¤³¤Î¤Þ¤Þ¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤ò·Þ¤¨¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤¬º£µ¨½éÇòÀ±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¡£°ìÊý¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï³«Ëë3ÀïÌ¤¾¡Íø¤È¶ì¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ë¡£Ä®Ìî¡¢¿û¸¶¤Ï¶¦¤Ë¥Õ¥ë½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
¡¡¼¡Àá¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï21Æü¤ËÅ¨ÃÏ¤Ç¥ì¥ô¥¡¡¼¥¯¡¼¥¼¥ó¤È¡¢¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¤Ï20Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤ÇÎëÌÚÍ£¿Í¤òÍÊ¤¹¤ë¥Õ¥é¥¤¥Ö¥ë¥¯¤È¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥Ü¥ë¥·¥¢MG¡¡0¡Ý4¡¡¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡15Ê¬¡¡¥µ¥ß¥å¥¨¥ë¡¦¥à¥Ð¥ó¥°¥é¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
0¡Ý2¡¡26Ê¬¡¡¥¤¥§¥ó¥¹¡¦¥¹¥Æ¡¼¥¤¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
0¡Ý3¡¡74Ê¬¡¡¥í¥Þ¡¼¥Î¡¦¥·¥å¥ß¥Ã¥È¡ÊPK¡¿¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
0¡Ý4¡¡81Ê¬¡¡¥¸¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¸¥ó¥Þ¡¼¡Ê¥Ö¥ì¡¼¥á¥ó¡Ë
