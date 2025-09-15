◆米大リーグ ジャイアンツ―ドジャース（１４日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１４日（日本時間１５日）、敵地・ジャイアンツ戦のスタメンに「１番・ＤＨ」で名を連ねた。史上６人目の２年連続５０本塁打に王手をかけており、２戦連発で偉業達成を狙う。

前日１３日（同１４日）の同戦では、３点を追う３回先頭でウェブから５試合ぶりの４９号ソロをセンターの防球ネットに突き刺した。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）は今季球団最長の特大弾。オラクルパークで生まれた今季の全アーチの中で最長、打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）も同最速だった。「本塁打の数がまずは大事ですけど、飛距離も一つの持ち味だと思う」と胸を張った。

初回は１８試合連続出塁となる遊撃内野安打から先制のホームを踏むと、９回１死では右前打で今季１１度目の３安打猛打賞とし、３番フリーマンの適時二塁打でダメ押しの生還。前人未到の「５０―５０」（５０発、５０盗塁）を成し遂げた昨季打ち立てた自己最多の１３４得点に早くも並んだ。シーズン１４６得点ペースとし、１８９０年にＨ・コリンズがマークした１４８得点の球団記録にも迫る勢いだ。

この日のジャイアンツ先発は２１年サ・イヤング賞のＲ・レイ投手（３３）。大谷は試合前の時点で通算１４打数４安打の打率２割８分６厘、０打点となっている。

オラクルパークは右翼場外の海に飛び込む「スプラッシュヒット」が有名だ。大谷は今年７月１１日（同１２日）に日本人選手では初の名物場外アーチを放った。同ヒットとして認定されるのはジ軍選手のみで、他球団の選手は参考記録となるが、年間２発目となればビジター選手では２３年のＪ・スウィンスキー（パイレーツ）以来３人目の快挙になる。２年連続５０号と“Ｗ快挙”の夢も膨らむ。

◇２年連続５０本塁打の達成者

▽Ｂ・ルース（ヤンキース） １９２０〜２１年／２７〜２８年 ５４、５９本／６０、５４本

▽Ｍ・マグワイア（アスレチックス、カージナルス） １９９６〜９９年 ５２、５８、７０、６５本

▽Ｋ・グリフィー（マリナーズ） １９９７〜９８年 ５６、５６本

▽Ｓ・ソーサ（カブス） １９９８〜０２年 ６６、６３、５０、６４本

▽Ａ・ロドリゲス（レンジャーズ） ２００１〜０２年 ５２、５７本

◇スプラッシュヒットとは ジャイアンツ本拠地・オラクルパーク右翼場外のマッコビー湾に飛び込んだジ軍選手による本塁打の呼び名。００年の開場から１０７本が誕生している。今年７月に大谷は敵軍６５号を放ち、両軍通算ではこの日まで１７３本。１０年８月には福留孝介（カブス）が場外弾を放ったが、着水前に観客席後方の旗に当たったためカウントされなかった。ボートに乗った人たちが海に着弾したボールに群がる光景は名物となっている。