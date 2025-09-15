◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

首位で出た佐藤心結（みゆ、ニトリ）は３バーディー、７ボギーの７６と崩し、通算６アンダーの６位に終わった。

２日目から首位を走り、最終組で出た最終日に失速した。出だしの１番、３番、６番で立て続けに第１打を左ラフに曲げてスコアを落とし、バックナインでも３ボギーと優勝争いから後退した。

メジャー初優勝を逃した佐藤は「ティーショットからうまくいかなかった。自分の手応え的にいいかなと思ったショットが、全部左のミスだった。感覚のズレをもう少し早く修正できれば、もうちょっといいところからセカンドを狙えた。ラフからの対応もうまくできなかった」と反省。最終日最終組の重圧もあり「緊張もあって、下半身が動かなかった。自分の持ち味のスピンの効いたアイアンショットを打てなかった。最後の最後で大洗にやられてしまった。悔しい」と唇をかんだ。

３週後にはメジャー第３戦、日本女子オープン（兵庫・チェリーヒルズＧＣ）が控える。「まだメジャー大会も残ってる。もっといいプレーができるように、明日から切り替えて準備したい」と前を向いた。