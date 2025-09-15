◆女子プロゴルフツアー 国内メジャー第２戦 ソニー日本女子プロ選手権 最終日（１４日、茨城・大洗ＧＣ＝６８４０ヤード、パー７２）

ルーキーの寺岡沙弥香（フリー）が７バーディー、４ボギーの６９で通算２アンダーに伸ばし、メジャーで１０位に入った。

この日２３歳の誕生日を迎えた寺岡は「バースデーボーナスが多かった」と満面の笑み。打球が深いラフに入ったかと思えばフェアウェーに出てきたり、９番は「絶対についたらアカンところに乗っちゃった」と約６メートルの下りのバーディーパットが入り、「止まらない傾斜で（パットが）めっちゃ強かったけど、ラッキーで入った。２打トクした」と喜びを語った。

大洗ＧＣは昨年の最終プロテストでトップ合格。「２０回くらいは回っている」と言うほど熟知するコースで好スコアをたたき出した。特に成長を感じたのはアプローチ。「ラフとかはテストの時より難しくなってるけど、ちょっと外したくらいのところからはほぼ全部パーでいけた。成長を感じる」とかみしめた。

２３歳を迎え「ハタチ過ぎたら一緒。世の中では何でもできるから。でも、人生で一番『おめでとう』といってもらえてうれしい」とニッコリ。今大会は賞金３４９万円を獲得したが、自身への誕生日プレゼントについて「本当に物欲がないんです。趣味は貯金。口座にいっぱい（預金が）増えてうれしいなという気持ちがプレゼントです」と初々しい表情を浮かべた。

８月のＮＥＣ軽井沢７２で２位に入った後は３戦連続の予選落ちが続いたが、今大会はメジャーで１０位と復調した。寺岡は「夏は（予選落ちで）土日お休みが多かったので、しっかり土日もゴルフができたらうれしい」と飛躍を誓った。