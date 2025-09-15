巨人の浦田俊輔内野手（２３）が１４日のＤｅＮＡ戦（横浜）に「８番・二塁」で先発出場。２回にプロ初打点となる２点適時打を放った。

１点を追う２回にリチャードの適時二塁打で同点に追いつくと、浦田は一死二、三塁から相手先発・藤浪の二投目１５０キロの低め直球にうまく反応。勝ち越し打となる右翼への２点適時打でプロ初打点を飾った。

浦田は「転がすって意識で、内野の間を抜く感じをイメージしてた。藤浪さんのボールが低めに来て、思い通りに合わせていけました」と手応えを語ると「やり返す気持ちで一軍に上がってきた。技術は正直どうでもいいって言ったらウソになるんすけど、気持ちが１番と思ってるんで、気持ちでいきました」とキッパリ言い放った。

前日１３日の阪神戦（東京ドーム）から不調を訴える吉川に代わり、二塁手として約４か月ぶりのスタメン出場の機会を得た浦田。同試合では劇的サヨナラ勝ちにつながる犠打を放つなど２日連続で結果を残すことに成功した。

この日は７―９で敗れたが「与えられたところで１つでもチームに貢献できるようにやっていくだけだと思っているんで、明日もしっかり切り替えて頑張りたいと思います」。

闘魂を燃やす若武者の歩みは始まったばかりだ。