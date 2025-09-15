└唯一の全勝リバプール「我々は諦めない」4つの決勝弾は全て83分以降の劇的弾!!

【プレミアリーグ第4節】(ターフ モア)バーンリー 0-1(前半0-0)リバプール<得点者>[リ]モハメド・サラー(90分+5)<退場>[バ]レスリー・ウゴチュク(84分)<警告>[バ]レスリー・ウゴチュク2(16分、84分)[リ]ミロシュ・ケルケズ(22分)、コナー・ブラッドリー(75分)観衆:21,678人