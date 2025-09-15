【プレミアリーグ第4節】(ターフ モア)

バーンリー 0-1(前半0-0)リバプール

<得点者>

[リ]モハメド・サラー(90分+5)

<退場>

[バ]レスリー・ウゴチュク(84分)

<警告>

[バ]レスリー・ウゴチュク2(16分、84分)

[リ]ミロシュ・ケルケズ(22分)、コナー・ブラッドリー(75分)

観衆:21,678人

リバプールが劇的90+5分弾で開幕4連勝!! 先発全員代表明けで昇格組バーンリーに大苦戦も最後にサラーPK弾

└唯一の全勝リバプール「我々は諦めない」4つの決勝弾は全て83分以降の劇的弾!!