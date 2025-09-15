バーンリーvsリバプール 試合記録
【プレミアリーグ第4節】(ターフ モア)
バーンリー 0-1(前半0-0)リバプール
<得点者>
[リ]モハメド・サラー(90分+5)
<退場>
[バ]レスリー・ウゴチュク(84分)
<警告>
[バ]レスリー・ウゴチュク2(16分、84分)
[リ]ミロシュ・ケルケズ(22分)、コナー・ブラッドリー(75分)
観衆:21,678人
├リバプールが劇的90+5分弾で開幕4連勝!! 先発全員代表明けで昇格組バーンリーに大苦戦も最後にサラーPK弾
└唯一の全勝リバプール「我々は諦めない」4つの決勝弾は全て83分以降の劇的弾!!
