唯一の全勝リバプール「我々は諦めない」4つの決勝弾は全て83分以降の劇的弾!!
[9.14 プレミアリーグ第4節 バーンリー 0-1 リバプール]
プレミアリーグは14日、第4節を行い、MF遠藤航所属のリバプールがバーンリーを1-0で破った。後半アディショナルタイム5分、相手のハンドで獲得したPKをFWモハメド・サラーが決め、決勝点を奪った。
昨季王者のリバプールは今季のプレミアリーグで唯一の開幕全勝。結果の上では圧倒的な強さを見せているように見えるが、いずれも接戦を制しての4連勝だった。
開幕節のボーンマス戦は後半4分までに2-0とリードしたが、同19分と同31分に失点を喫し、2-2のまま終盤へ。同43分にFWフェデリコ・キエーザ、同アディショナルタイム4分にサラーが決め、4-2で辛くも勝利した。
第2節のニューカッスル戦でも後半1分までに2-0と先行し、さらに相手が退場者を出したことで数的優位に持ち込むも、同12分と同43分にまさかの2失点。後半アディショナルタイム10分に決まった当時16歳のFWリオ・ヌグモハの劇的決勝ゴールにより、3-2でなんとか勝ち切った。
第3節のアーセナル戦も0-0の接戦が続く中、後半38分にMFドミニク・ショボスライが直接FKから決勝弾。この日も決勝点は後半アディショナルタイム5分のPKで決まり、決勝点はいずれも後半38分(83分)以降に生まれている。
試合後、サラーはこの日のゴールについて「我々は諦めない。限界まで努力し、押し込もうとして、チームとしてやり遂げたんだ」とコメント。劇的な展開での勝負強さが今季のリバプールの進撃を支えている。
