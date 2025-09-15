女子マラソンでは世界大会初出場で早大サークル出身という異色の経歴を持つ小林香菜（２４）＝大塚製薬＝が粘り強い走りを見せ、２時間２８分５０秒で７位入賞を果たした。同種目の日本女子としては、２０１９年ドーハ大会７位の谷本観月以来、３大会６年ぶりの入賞で２８年ロサンゼルス五輪の代表選考会「グランドチャンピオンシップ（ＭＧＣ）」の出場権も獲得した。

男子４００メートル予選では、３大会連続出場の中島佑気ジョセフ（２３）＝富士通＝が登場。予選２組で日本記録（４４秒７７）を０秒３３更新する４４秒４４の日本新記録で２着となり、全体でも６位の好記録で準決勝（１６日）進出を果たした。

男子走り高跳び予選では、昨夏のパリ五輪で８８年ぶりに５位入賞した赤松諒一（西武プリンス）と、初出場の瀬古優斗（ＦＡＡＳ）が２メートル２５を跳び、上位１２位までが進出する１６日の決勝に進んだ。日本勢２人が決勝に進むのは、世界選手権では初めての快挙となった。

女子１００メートル障害予選では２４年パリ五輪代表の福部真子（２９）＝日本建設工業＝、世界大会初代表の中島ひとみ（３０）＝長谷川体育施設＝が１５日の準決勝に進出した。同学年で中学生時代からの盟友は、２人そろって同種目日本人初の決勝進出を目指す。

夜に行われた男女１００メートル決勝。男子はセビルが自己新の９秒７７で制した。２位には９秒８２のトンプソンが入り、ジャマイカ勢がワンツーフィニッシュを果たした。女子はメリッサ・ジェファーソンウッデン（アメリカ）が大会新記録の１０秒６１で初優勝を果たした。