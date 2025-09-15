友達の家を転々とさせられた放置子→次は「宗教施設」に預けられ… 「食事もタダ」という毒母の“ありえない言い分”【作者に聞く】
山野しらすさん(@shirasu00mori)は、SNSやブログを中心に実話に基づく漫画をいくつも公開している。2024年6月まで投稿していた『私が放置子だった頃の話』は、知人の実体験を基に描かれ、大きな話題を集めた。
今回は、放置子が宗教施設に預けられたエピソードを紹介するとともに、2児の母でもある山野しらすさんに本作に登場する母親の行いなどについても聞いた(前編)。
放置子のしおりちゃんは長期休みに友達の家を転々としていたが、多くの家庭から断られるようになった。そのため、母親はしおりちゃんをある宗教施設に預ける。しおりちゃんは独特の雰囲気に緊張しながらも席に着くと、朝食が出された。そして、1人の女性が「それではみなさん、今日もほほえみ様の糧に感謝して、魂にエネルギーを注入しましょう」と両手を合わせながらあいさつをする。そのあと、しおりちゃんは祭壇のような場所でお経を唱えたり、洗脳するようなアニメを見せられたりしたという。
母親は夜遅くにやっと迎えに来たが、しおりちゃんはクタクタに疲れていた。そして、帰りの車で「今日行った施設にはもう行きたくない」と本音を話すと、母親は困惑する。施設の人は優しい人が多く、食事もタダな点が気に入っているようだった。
その後、この施設にも行かなくなったが、今度はしおりちゃんにお金を渡して「夜まで家には帰って来ないで」と母親は言い放つのだった…。
■「お金を与えている私ってすごい！」作者が語る毒親の心理
宗教団体の施設に預けられ、戸惑いを隠せなかったであろうしおりちゃんについて、山野しらすさんは「幼心にとても怖かったそうです。反抗しても逃げる場所はないし味方もいないし、しおりちゃんはその宗教団体の言うことを素直に聞くしかなかったんですよね。健康面や精神面に何事もなくて、本当によかったなと思います」と語った。
