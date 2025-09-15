◆第１１１回アイリッシュセントレジャー、Ｇ１（９月１４日・カラ競馬場・芝２８００メートル、稍重）

アイルランドの長距離王決定戦に９頭が出走し、３番人気のアルリファー（牡５歳、愛・ジョセフ・オブライエン厩舎、父ウートンバセット）が、昨年８月のベルリン大賞以来となる３度目のＧ１勝利（重賞は４勝目）を飾った。後方待機で進め、最後の直線で楽な手応えで先頭に立つと、一気にギアを上げて突き抜け、４馬身差をつける完勝。ディラン・マクモナグル騎手とのコンビで、５馬身差をつけたカラカップ（芝２８００メートル）に続き、圧勝で長距離レースの連勝となった。勝ち時計は２分５９秒８７。

同馬は昨年の凱旋門賞（１１着）に、武豊騎手とのコンビで出走した。今シーズンはシンエンペラーが制したネオムターフカップで３着。フランスのガネー賞で４着、英国のハードウィックＳで２着だったが、前走のカラカップから長距離路線に転向して連勝。今夏、豪州のシンジケートが購入し、馬主がオーストラリアンブラッドストック社に替わり、新たな勝負服で迎えた一戦だった。

この後は豪州Ｇ１のメルボルンカップ（１１月４日、フレミントン競馬場・芝３２００メートル）を視野に入れる。大手ブックメーカーのウィリアムヒルでは１番人気（９倍）の評価となっている。

英国の３歳セン馬のアミロック（ロッサ・ライアン騎手）は５連勝で挑んだが、突き放されて２着となり、連勝はストップ。英国のアルカリーム（クリフォード・リー騎手）が３着だった。

同レースは１着賞金が２９万ユーロ（約４７３１万円＝フランスギャロ発表２０２５年レートの１ユーロ約１６３・１３２１３７円で計算）。