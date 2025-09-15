プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのトマトクリーム」 「お豆のデリ風サラダ」 「簡単！香り豊かな基本のバターライス」 の全3品。
ちょっとリッチに。家族の食事でも、ワインやお酒と合わせても。

【主菜】エビのトマトクリーム
乳脂肪クリームを使って、調味料は少なめすぐ出来る簡単シチュー。

調理時間：15分
カロリー：544Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

エビ  10尾   白ワイン  大さじ1
生クリーム  (乳脂肪40%)200ml
トマトペースト  大さじ1
塩  小さじ1/4
パセリ  (刻み)適量

【下準備】

エビは尾を残して殻をむき、背ワタがあれば取る。分量外の塩少々で揉み込み、水洗いする。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、中火でエビを両面焼く。8割程火が通ったら、白ワインを加えて蓋をし、1分蒸し煮にする。エビに火が通ったら、いったん取り出す。

2. (1)のフライパンに生クリームを加え、中火で半量になるまで煮詰める。トマトペーストと塩を加え、全体に混ざったらエビを戻し入れる。器に盛り、パセリを散らす。

【副菜】お豆のデリ風サラダ
豆や生ハムの入ったサラダに、粒マスタードを使ったドレッシングで。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

水菜  1~2株 レンコン  2cm
  酢  小さじ2
ミックスビーンズ  (水煮)40~50g
生ハム  4枚
＜マスタードドレッシング＞
  塩  小さじ1/3
  しょうゆ  小さじ1
  白ワインビネガー  大さじ1
  EVオリーブ油  大さじ1
  粒マスタード  小さじ2

【下準備】

水菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。レンコンは皮をむき、薄いイチョウ切りにする。＜マスタードドレッシング＞の材料を混ぜる。

水菜は100gを目安にしています。

【作り方】

1. 酢を加えた熱湯で、レンコンを2分位ゆでてザルに上げる。

2. 器に水菜、レンコン、ミックスビーンズ(水煮)、ちぎった生ハムと順に盛り合わせ、＜マスタードドレッシング＞をかける。

【主食】簡単！香り豊かな基本のバターライス
ドリアやオムライス、肉料理のおともにぴったり！簡単だけど香り豊かなポイントは、バターを最後に入れて香りを残します。

©Eレシピ


調理時間：10分
カロリー：437Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師　岡本 由香梨

材料（2人分）

ご飯  (炊きたて)丼2杯分
玉ネギ  1/2個
バター  20g
塩コショウ  適量 イタリアンパセリ  (刻み)少々

【下準備】

玉ネギはみじん切りにする。

【作り方】

1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、弱火でじっくりと玉ネギが透き通るまで炒め、強火にして、ご飯を加えてほぐすように炒める。

2. バターを加え、塩コショウで味を調える。バターが溶けて全体に炒め合わせられたら火を止め、器に盛る。

