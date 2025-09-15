【今日の献立】2025年9月15日(月)「エビのトマトクリーム」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのトマトクリーム」 「お豆のデリ風サラダ」 「簡単！香り豊かな基本のバターライス」 の全3品。
ちょっとリッチに。家族の食事でも、ワインやお酒と合わせても。
ちょっとリッチに。家族の食事でも、ワインやお酒と合わせても。
【主菜】エビのトマトクリーム
乳脂肪クリームを使って、調味料は少なめすぐ出来る簡単シチュー。
調理時間：15分
カロリー：544Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）エビ 10尾 白ワイン 大さじ1
生クリーム (乳脂肪40%)200ml
トマトペースト 大さじ1
塩 小さじ1/4
パセリ (刻み)適量
【下準備】エビは尾を残して殻をむき、背ワタがあれば取る。分量外の塩少々で揉み込み、水洗いする。
【作り方】1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、中火でエビを両面焼く。8割程火が通ったら、白ワインを加えて蓋をし、1分蒸し煮にする。エビに火が通ったら、いったん取り出す。
2. (1)のフライパンに生クリームを加え、中火で半量になるまで煮詰める。トマトペーストと塩を加え、全体に混ざったらエビを戻し入れる。器に盛り、パセリを散らす。
【副菜】お豆のデリ風サラダ
豆や生ハムの入ったサラダに、粒マスタードを使ったドレッシングで。
調理時間：10分
カロリー：154Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）水菜 1~2株 レンコン 2cm
酢 小さじ2
ミックスビーンズ (水煮)40~50g
生ハム 4枚
＜マスタードドレッシング＞
塩 小さじ1/3
しょうゆ 小さじ1
白ワインビネガー 大さじ1
EVオリーブ油 大さじ1
粒マスタード 小さじ2
【下準備】水菜は根元を切り落とし、長さ3cmに切る。レンコンは皮をむき、薄いイチョウ切りにする。＜マスタードドレッシング＞の材料を混ぜる。
水菜は100gを目安にしています。
【作り方】1. 酢を加えた熱湯で、レンコンを2分位ゆでてザルに上げる。
2. 器に水菜、レンコン、ミックスビーンズ(水煮)、ちぎった生ハムと順に盛り合わせ、＜マスタードドレッシング＞をかける。
【主食】簡単！香り豊かな基本のバターライス
ドリアやオムライス、肉料理のおともにぴったり！簡単だけど香り豊かなポイントは、バターを最後に入れて香りを残します。
調理時間：10分
カロリー：437Kcal
レシピ制作：管理栄養士、調理師 岡本 由香梨
材料（2人分）ご飯 (炊きたて)丼2杯分
玉ネギ 1/2個
バター 20g
塩コショウ 適量 イタリアンパセリ (刻み)少々
【下準備】玉ネギはみじん切りにする。
【作り方】1. フライパンに分量外のサラダ油をひき、弱火でじっくりと玉ネギが透き通るまで炒め、強火にして、ご飯を加えてほぐすように炒める。
2. バターを加え、塩コショウで味を調える。バターが溶けて全体に炒め合わせられたら火を止め、器に盛る。
