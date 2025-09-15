◆第１５回全日本大学女子硬式野球選手権大会最終日 ▽決勝 環太平洋大７―４桃山学院大（１４日、神宮）

女子硬式野球の大学日本一を決める秋の大会決勝が１４日、神宮球場で初開催。環太平洋大（岡山）が桃山学院大（大阪）を破って昨年に続く連覇を決めた。

準決勝で強豪の大体大（大阪）を延長タイブレークの末に逆転勝ちし勢いに乗る環太平洋大は初回、千見寺真央の先制適時三塁打などで２点、２回にも岡田梨花の適時三塁打で２点、５回にも３点を加えた。桃山学院大は５回に山本いろはの犠飛などで２点、６回にも２点を返したが、反撃もここまでだった。

主将の生内アンジェリカ幸は「神宮でやらせていただけるなんて想像できなかった。最高の舞台に感謝です。大学野球の聖地でやらせていただいたことは、今後の女子野球の発展に影響あると思う」と語り、「個性の光るチーム、同じ方向に持っていくのが大変でしたが、たくさんの支えのおかげで、ここまで来られました」と感謝した。岡田は４打数３安打４打点で大会ＭＶＰを受賞。「貢献できてよかった。素直にほっとしています。（横浜出身なので）友人や昔の指導者が見に来てくれて気合が入りました。この（神宮の）舞台を設定してくれたことに感謝」と語った。

球場には、今年から女子野球をサポートするサンリオからハローキティが来場。始球式も行い、捕手を務めた岡田は「キティちゃんに会えることを楽しみにしていました。始球式も受けられて（ＭＶＰでは）ハグもできて。めちゃくちゃうれしいです」と喜んでいた。