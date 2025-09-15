「荷物バッグに直入れ」な人へ！【ダイソー】使い勝手良さそう！「プチプラポーチ」

バッグの中は、メイク用品や小物などでついかさばりがち。直入れして迷子になってしまうことも……。そんなときはひとまとめにできるポーチがあると、パッと取り出しやすくなります。そこで今回は、プチプラながら愛らしいデザインが揃い、使い勝手も良さそうな【ダイソー】のポーチを紹介します。さっそくチェックしてお気に入りを見つけてみて。

可愛さと収納力を欲張れるポーチ

【ダイソー】「マチ付布ポーチ（ポケット付／アニマル）」\220（税込）

ファンシーなクマイラストが可愛いポーチは、持ち歩くだけで気分を明るくしてくれる予感。約縦8cm × 横15cm × マチ5cmで、コスメやかさばりがちな小物がすっきり収まりそう。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「素材はポリエステルなので水や汚れにも多少は強そう」とのこと。

細長いアイテムもスマートに収納

【ダイソー】「スリムフラットポーチ（フラワー）」\110（税込）

ベビーピンクのフラットポーチは、甘さの中にほんのり大人っぽさを感じさせるデザイン。約縦10cm × 横20cmで、ペンやメイクブラシなど細長いアイテムもスマートに収納できそう。中身が一目でわかる裏面クリアデザイン。フラットだからバッグにもすっきり収まり、取り出しもスムーズにできそうです。

持ち歩きやすいフラットタイプ

【ダイソー】「フラットミニポーチ（アニマル）」\110（税込）

蝶ネクタイ姿の猫が描かれた、クラシックで愛らしいポーチ。約縦11cm × 横14cmのフラットタイプで、小さめのバッグにもコンパクトに収まりそうです。クリア仕様だから中身が見やすく、カードやイヤホン、目薬などさっと取り出したいものを収納するのに便利。華美すぎないデザインで、猫好きさんはもちろん、可愛いものが好きな大人世代も手に取りやすいアイテムです。

バッグインバッグにおすすめ

【ダイソー】「ストラップ付ポーチ（シンプル）」\220（税込）

透明なマチ付きポーチは、さまざまなバッグになじむシンプルなデザイン。サイズは約縦14cm × 横20cm × マチ5cmで、バッグインバッグにぴったりです。取り外し可能なストラップ付きで、クラッチバッグ風に単独使いしてもオシャレに持てそう。大きめの内ポケットも備わっており、実用性も期待できます。さりげないロゴが入っているのもポイント。スナップボタンとロゴがブラックの色違いもラインナップ。

※すべての商品情報・画像はftn_pics出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S