◆米大リーグ ジャイアンツ７―１３ドジャース（１３日、米カリフォルニア州サンフランシスコ＝オラクルパーク）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１３日（日本時間１４日）、敵地・ジャイアンツ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。３点を追う３回に反撃ののろしとなる４９号ソロを放った。５試合ぶりの一発は自身でもド軍でも今季最長となる４５４フィート（約１３８・４メートル）の特大弾。史上６人目となる２年連続５０本塁打の偉業に王手をかけた。３安打３得点でチームの逆転勝ちに大きく貢献。１４試合を残して自己最多タイの１３４得点となり、１３５年ぶりの球団記録更新も見えてきた。

バックスクリーンへ伸びる弾道が逆転ムードをつくり出した。１―４と３点を追う３回先頭。大谷は相手のエース右腕ウェブの失投を見逃さなかった。真ん中付近のシンカーを完璧に振り抜くと、一塁ベンチの方にバットを放り投げた。５試合ぶりの４９号ソロが中堅の防球ネットに着弾。飛距離４５４フィート（約１３８・４メートル）は今季球団最長の特大弾だ。オラクルパークで生まれた今季の全アーチの中で最長、打球速度１１４・８マイル（約１８４・８キロ）も同じく最速だった。

大谷は地元ラジオ局の取材に「もっともっと」と貪欲な姿勢を示し「ホームランの数がまずは大事ですけど、飛距離も一つの持ち味だと思うので、（今後も記録を）塗り替えられるように頑張りたい」。史上６人目の２年連続５０本塁打にも王手をかけた。

前夜はサヨナラ負け。この日も初回に１点を先制しながら直後に４失点で逆転された。２回は無死満塁のチャンスを逸していたが、「まだまだこれからいけるよと。みんなそう思っていました」と大谷。ロバーツ監督は「（２回は）翔平が次の打者に控えているのに回せなかったが、彼が再びいい流れにしてくれた」と感謝した。

１番打者として最高の働きが続いている。初回は１８試合連続出塁となる遊撃内野安打から先制のホームを踏むと、９回１死では右前打で今季１１度目の３安打猛打賞。フリーマンの適時二塁打でダメ押しの生還を果たした。前人未到の「５０―５０」（５０本塁打、５０盗塁）を成し遂げた昨季打ち立てた自己最多の１３４得点に早くも並び「１番を打っている以上、打点以上に大事だと思っている」。シーズン１４６得点ペース。残り１４試合で１８９０年にＨ・コリンズがマークした１４８得点の球団記録にも迫りそうな勢いだ。４０号から１０本連続ソロ本塁打という“怪奇現象”もあるが、打線をけん引している。

チームは同地区２位パドレスとの２・５ゲーム差を維持し、地区優勝マジック「１１」とした。「ムーキー（ベッツ）の調子も素晴らしいですし、少しでもつなげば得点の確率も上がってくる。出塁を第一に考えていきたい」と大谷。その先に、歴史的な瞬間が待っている。（中村 晃大）