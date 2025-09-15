１３日のＡＢＣテレビ「教えて！ニュースライブ 正義のミカタ」では、１０月実施の自民党総裁選に向けた動きを特集した。

いまだ影響力を持つ自民重鎮の動きについて、解説役を務めたジャーナリスト青山和弘氏は、昨年総裁選では直前に高市早苗氏支持で指示を出すも敗れて非主流派となったとされる麻生太郎氏に関して、「私の取材だと、周辺には今回は小泉進次郎さんでいいんじゃないかと示唆しているようだ」と明かした。

その理由を「麻生さんは財務大臣が長かったので、財政は健全化路線なんです」と説明。また進次郎氏が自民党政治改革本部事務局長として企業・団体献金問題の矢面に立ったことで「今回、小泉さんが政治資金の問題で泥をかぶったと評価が上がっている」とした。

青山氏は「まだ３週間ありますので、高市さんは麻生さんの支持で大きく情勢変わりますので、支持を取り戻すことが今後のきすうを大きく制するかなと思います」とした。

また１４日の日本テレビ「真相報道バンキシャ！」では、解説役で日本テレビの井上幸昌政治部長が出演。４人の首相経験者が誰を推すのかがポイントの１つになると指摘した。

麻生氏に関しては、昨年総裁選では過去の石破茂氏との因縁もあって高市氏支持に回ったと指摘。「結局負けてしまい、麻生さんの周辺によりますと、今回は失敗できないと、勝ち馬を誰なんだと見ていく」との動きを伝えた。