¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹£Ó¡ÛÌîÅÄÉô¹¨»Ò¤¬½éÆü£³¡¢£¶Ãå¡¡ÁêËÀ¤Ï£Ó£ÇÍ¥½Ðµ¡¡Ö¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¯¤ì¤ÐÀ®ÀÓ¤¬¼è¤ì¤ë¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¤Î¡Ö¥ô¥£¡¼¥Ê¥¹¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£´Àï¥Þ¥¯¡¼¥ëÇÕ¥Ê¥¤¥È¥×¥ê¥ó¥»¥¹¥«¥Ã¥×¡×¤¬£±£´Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡ÌîÅÄÉô¹¨»Ò¡Ê£³£µ¡áÊ¡²¬¡Ë¤ÎÁêËÀ£±£²¹æµ¡¤Ï¾å°Ìµé¡££¸·î¥á¥â¥ê¥¢¥ë¤Ç¤ÏÃçÃ«ñ¥¿Î¤¬£Ó£Ç½éÍ¥½Ð¡Ê£µÃå¡Ë¤ò²Ì¤¿¤·¤¿É¾È½µ¡¤À¡£
¡¡½éÆü¤ÏÁ°È¾£µ£Ò¤Ç¡¢£³¥³¡¼¥¹¤«¤é£³Ãå¤ò³ÎÊÝ¡£¸åÈ¾£±£°£Ò¤Ï£´¥³¡¼¥¹¤«¤é£¶Ãå¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¡ÖÁ°¸¡¤Ç¤Ï¾è¤ê¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢½éÆü¤Ï¤º¤Ã¤È³ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Á°¸¡¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤òµá¤á¤¿¤¤¡£ÌµÍý¤Ê¤é¤¤¤Ä¤â¤¯¤ë¤¯¤é¤¤¤Î¾è¤ê¤ä¤¹¤µ¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤ÈÎ©¤ÆÄ¾¤·¤ò¿Þ¤ë¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£µ¡¦£´£²¤È£ÁµéÉüµ¢¤Ø¸þ¤±¤ÆÊ³Æ®Ãæ¡£¡ÖÀ®ÀÓ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ê¤ê¡£¤Ç¤â¡¢¾è¤ê¿´ÃÏ¤¬¤¯¤ì¤Ð¡¢Â¤¬Â¿¾¯ÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¤âÀ®ÀÓ¤¬¼è¤ì¤ë¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¡£¤Þ¤º¤Ï¥«¥®¤È¤Ê¤ë¾è¤ê¿´ÃÏ¤òÇ¼ÆÀ¤Î°è¤Þ¤Ç°ú¤¾å¤²¡¢·ë²Ì¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¡£