¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡ÛÄÚ¸ýÎµÌé¤¬Í½Áª¥é¥¹¥ÈÏ¢¾¡¤Ç½àÍ¥³ê¤ê¹þ¤ß¡Öº£Àá¤ÏÎ®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÂè£±£¹²ó£Â£Ï£Á£Ô£Â£ï£ù¡¦¥Ú¥éË·¥·¥ç¥Ã¥×ÇÕ¡×¤Ï£±£´Æü¡¢£´Æü´Ö¤ÎÍ½Áª¤¬½ªÎ»¡£½àÍ¥¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤¹¤ë¥Ù¥¹¥È£±£¸¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡¡ÄÚ¸ýÎµÌé¡Ê£³£¶¡áÄ¹ºê¡Ë¤ÏÍ½Áª¥é¥¹¥È¤Î£´ÆüÌÜ¡¢£²ÏÈ¡õ£±ÏÈ¤Î¹¥ÏÈ£²Áö¤òÀ¸¤«¤·¤ÆÏ¢¾¡¡££²£¹°Ì¥¿¥¤¤«¤é°ìµ¤¤Ë£±£¶°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤ÆÍ½ÁªÆÍÇË¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£¡Öº£Àá¤ÏÎ®¤ì¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È°ÂÅÈ¤ÎÉ½¾ð¤À¡£
¡Ö¾¯¤·½Å¤µ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¾¯¤·¤º¤Ä¤¤¤¤¡£º£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¤¤¤¤Êý¤À¤È»×¤¦¡£½àÍ¥¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤â½½Ê¬Àï¤¨¤ëÂ¡×¤È»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ´À°ÎÏ¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢¥Ñ¥ï¡¼¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£²£°£²£¶Ç¯Á°´üÅ¬ÍÑ¾¡Î¨¤Ï£±£´Æü¸½ºß¤Ç£¶¡¦£²£´¤È£Á£±Éüµ¢¥Ú¡¼¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö£Á£±¤ËÌá¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢¤½¤³¤Ï¤¢¤Þ¤ê°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Ïµ¤Éé¤¦¤È¶õ²ó¤ê¤¹¤ë¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡×¤ÈÊ¿¾ï¿´¤ò´Ó¤¯¡£
¡¡½àÍ¥¤Ï°ìÈÖ¤Î·ãÀï¶è£±£°£Ò£¶¹æÄú¡££´·î¤ÎÂçÂ¼¤Ç¤Ï£¶¥³¡¼¥¹¤«¤é¤ÎÍ¥½Ð¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÎÐ¤Î¥«¥Ý¥Ã¥¯¤â¶ì¤Ë¤·¤Ê¤¤¡£