ベルアメール西武池袋本店がリニューアル♡限定商品や期間限定ショップも登場

日本の四季に寄り添い、繊細な職人技で愛され続けるショコラブランド「ベルアメール」。2025年9月17日(水)、西武池袋本店の常設ショップがリニューアルオープンします。さらに10月からは伊勢丹新潟店・伊勢丹浦和店にて期間限定ポップアップストアもスタート。各店舗では数量限定のお楽しみ袋やリニューアル記念スイーツも登場し、この秋冬ならではのショコラ体験を届けてくれます♡

人気ショコラ＆焼菓子が期間限定で登場

伊勢丹新潟店（10月1日～2026年3月末）、伊勢丹浦和店（10月14日～2026年3月末）にポップアップストアを展開。

パレショコラ

ボンボンショコラ

ガトー＆パレショコラ

看板商品の「パレショコラ」（1枚357円～15枚5616円）、季節限定10種の「ボンボンショコラ」（1コ314円～20コ6480円）、ショコラと焼菓子を詰め合わせた「ガトー＆パレショコラ」（3024円～5400円）など、多彩なラインナップが楽しめます♪

季節限定スイーツ＆ハロウィンコレクション

秋冬限定の「和栗のフォンダンショコラ」（1コ519円）や「モンブランケーク」（1コ324円）、「栗のガトーアソート」（1836円～4320円）は、この季節だけの贅沢スイーツ。

さらに、黒猫やカボチャをモチーフにした「ハロウィンコレクション」も登場。キャラメルやパンプキンとショコラのマリアージュが大人も子どもも楽しめる、遊び心あふれる期間限定スイーツです。

秋冬だけの特別なショコラを堪能して

リニューアルした西武池袋本店をはじめ、新潟・浦和での期間限定ポップアップで出会えるベルアメールのショコラたち。

お楽しみ袋や限定フィナンシェ、季節感あふれるボンボンショコラや和栗スイーツなど、魅力的なラインナップが揃います。

大切な人へのギフトや自分へのご褒美に、この秋冬だけのときめきを見つけてみてください♡