マンチェスター・Cvsマンチェスター・U スタメン発表
[9.14 プレミアリーグ第4節](エティハド スタジアム)
※24:30開始
<出場メンバー>
[マンチェスター・シティ]
先発
GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ
DF 3 ルベン・ディアス
DF 24 ヨシュコ・グバルディオール
DF 33 ニコ・オライリー
DF 45 アブドゥコディル・フサノフ
MF 4 ティジャーニ・ラインデルス
MF 16 ロドリ
MF 20 ベルナルド・シウバ
FW 9 アーリング・ハーランド
FW 11 ジェレミ・ドク
FW 47 フィル・フォーデン
控え
GK 1 ジェームズ・トラッフォード
DF 6 ナタン・アケ
DF 82 リコ・ルイス
DF 91 S. Mfuni
MF 14 ニコ・ゴンザレス
MF 27 マテウス・ヌネス
MF 52 オスカー・ボブ
MF 63 D. Mukasa
FW 26 サビーニョ
監督
ジョゼップ・グアルディオラ
[マンチェスター・ユナイテッド]
先発
GK 1 アルタイ・バユンドゥル
DF 4 マタイス・デ・リフト
DF 15 レニー・ヨロ
DF 23 ルーク・ショー
MF 3 ヌセア・マズラウィ
MF 8 ブルーノ・フェルナンデス
MF 13 パトリック・ドルグ
MF 16 アマド・ディアロ
MF 19 ブライアン・ムベウモ
MF 25 マヌエル・ウガルテ
FW 30 ベンヤミン・シェシュコ
控え
GK 22 トム・ヒートン
GK 31 センネ・ラメンス
DF 5 ハリー・マグワイア
DF 26 アイデン・ヘブン
DF 33 タイラー・フレデリクソン
DF 35 D. León
MF 18 カゼミーロ
MF 37 コビー・メイヌー
FW 11 ジョシュア・ザークツィー
監督
ルベン・アモリム
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります