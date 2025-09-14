[9.14 プレミアリーグ第4節](エティハド スタジアム)

※24:30開始

<出場メンバー>

[マンチェスター・シティ]

先発

GK 25 ジャンルイジ・ドンナルンマ

DF 3 ルベン・ディアス

DF 24 ヨシュコ・グバルディオール

DF 33 ニコ・オライリー

DF 45 アブドゥコディル・フサノフ

MF 4 ティジャーニ・ラインデルス

MF 16 ロドリ

MF 20 ベルナルド・シウバ

FW 9 アーリング・ハーランド

FW 11 ジェレミ・ドク

FW 47 フィル・フォーデン

控え

GK 1 ジェームズ・トラッフォード

DF 6 ナタン・アケ

DF 82 リコ・ルイス

DF 91 S. Mfuni

MF 14 ニコ・ゴンザレス

MF 27 マテウス・ヌネス

MF 52 オスカー・ボブ

MF 63 D. Mukasa

FW 26 サビーニョ

監督

ジョゼップ・グアルディオラ

[マンチェスター・ユナイテッド]

先発

GK 1 アルタイ・バユンドゥル

DF 4 マタイス・デ・リフト

DF 15 レニー・ヨロ

DF 23 ルーク・ショー

MF 3 ヌセア・マズラウィ

MF 8 ブルーノ・フェルナンデス

MF 13 パトリック・ドルグ

MF 16 アマド・ディアロ

MF 19 ブライアン・ムベウモ

MF 25 マヌエル・ウガルテ

FW 30 ベンヤミン・シェシュコ

控え

GK 22 トム・ヒートン

GK 31 センネ・ラメンス

DF 5 ハリー・マグワイア

DF 26 アイデン・ヘブン

DF 33 タイラー・フレデリクソン

DF 35 D. León

MF 18 カゼミーロ

MF 37 コビー・メイヌー

FW 11 ジョシュア・ザークツィー

監督

ルベン・アモリム

