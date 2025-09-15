Number_iが、2nd Full Album『No.II』からの先行配信曲「Numbers Ur Zone」を2025年9月15日(月)にリリースし、同曲のミュージックビデオも公開した。

本作「Numbers Ur Zone」はこれまでにない激しいラップにディープなトラックが合わさった新感覚アップチューン。ティザーでも公開されているミュージックビデオでのダンスの振り付けは、Number_i の作品の中でも難しい振り付けとなっており、メンバーのパワーが伝わってくるミュージックビデオになっている。

そして、9月22日(月)にリリースされる2nd Full Album『No.II』には「Numbers Ur Zone」に加え、Billboard JAPANチャート、iTunesランキングでも1位を獲得した最新シングル「未確認領域」や、2025年上半期を彩るBillboard JAPAN急上昇ソング・チャート“JAPAN Hot Shot Songs”で堂々の1位を獲得した「GOD_i」など、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録される。

さらに、9月15日(月)には2nd Full Album『No.II』の発売を記念したライブ配信「Number_i -“No.II” Performance Live Streaming」がYouTubeにて行われる。