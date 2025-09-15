º´Æ£·òàÆóÏº·Ïá¤ÇÌîºÚÁýÎÌ !¡¡¿ûÅÄ¾Úö¤â¶Ã¤¯Âç¿©´Á¤Ö¤ê¤â¡Ä¾å²ó¤ë¿Íµ¤½÷Í¥¤ò¹ðÇò¡Ö¥¥é¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡Ä¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Îº´Æ£·ò¤¬£±£´Æü¡¢£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ò¹¹¿·¡£Ä®ÅÄ·¼ÂÀ¡¢»ÖÂº½ß¡¢¿ûÅÄ¾Úö¤È¤È¤â¤Ë¿©»ö¤ò³Ú¤·¤àÍÍ»Ò¤ò¸ø³«¤·¡¢àÂç¿©¤¤á¤Ã¤×¤ê¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿ûÅÄ¤Ï¡Ö·ò¤¯¤ó¡¢¤à¤Ã¤Á¤ã¿©¤¦¤è¡×¤È¾Ú¸À¡£¸½¾ìµ¢¤ê¤ËÆóÏº·Ï¥é¡¼¥á¥ó¤ò¿©¤Ù¤Ë¹Ô¤Ã¤¿ºÝ¡¢º´Æ£¤Ë¡Ö½éÆóÏº·Ï¤Ç¡ØÌµÃã¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¥Þ¥¸¤ÇçÓ¤á¤¹¤®¤À¡Ù¤Ã¤Æ¡×¤ÈÃé¹ð¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¤À¤¤¤¿¤¤ÉáÄÌ¤ÎÊÂ¤Ç¤â¤µ¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Ø¥¿¤·¤¿¤é»Ä¤¹¤È¤«¡£¤Ê¤Î¤Ë¡Êº´Æ£¤Ï¡Ë¡ØÌîºÚ¡¢ÉáÄÌ¤ËÁý¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢¥×¥é¥¹¤´ÈÓ¤âÍê¤ó¤Ç¡£²¶¡¢¤³¤Î¿Í½ª¤ï¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¿´ÇÛ¤·¤¿¤½¤¦¡£¡Ö¤Ç¤â¡¢¥Ú¥í¥ê¤À¤Ã¤¿¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡º´Æ£¤Ï¡ÖµÕ¤Ë¡¢ÆóÏº·Ï¤ÏÌîºÚ¤¬¤¢¤Ã¤¿Êý¤¬¿©¤¨¤ë¤ó¤è¡×¤È¤¤¤¤¡¢¥³¡¼¥¹ÎÁÍý¤Ç¤â¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¡Ê¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¡Ë»×¤¦Å¹¤â¤¢¤ë¤±¤É¡¢»×¤ï¤Ê¤¤Å¹¤¬¤Û¤È¤ó¤É¡×¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Êº´Æ£¤¬¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¤À¤½¤¦¡£¾ÆÆù¤Ç¡Ö²¶¤â·ë¹½¤â¤¦¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»þ¤Ë¡¢¥¥é¥¥é¤ÎÌÜ¤Ç¡Ø¥«¥ë¥ÓÄÉ²Ã¤ÇÃíÊ¸¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£