映画「ジュラシック・ワールド／復活の大地」で活躍する恐竜がガチャに登場！9月中旬発売全長110mm超えのアクションフィギュア
【ジュラシック・ワールド／復活の大地 バトルアクションフィギュア2】 9月中旬 発売予定 価格：1回400円
(C) Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
T-レックス
タカラトミーアーツは、ガチャ商品「ジュラシック・ワールド／復活の大地 バトルアクションフィギュア2」を9月中旬に発売する。価格は1回400円。
シリーズ最新作「ジュラシック・ワールド／復活の大地」で活躍する最新恐竜たちが、映画のイメージそのままのかっこいいフィギュアとなって登場。フィギュアは、口の開閉や尾など各部が可動、ポーズをキメて遊ぶことができる。
ラインナップは、「T-レックス」、「D-レックス」、「スピノサウルス」の全3種。
D-レックス
スピノサウルス
