¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëµ¡ÂÎ¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª ¿©´á¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.10¡×ËÜÆüÈ¯Çä¡ª
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM VOL.10¡×¤ò9·î15Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï715±ß¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¢¥Ë¥á¡Öµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥àZZ¡×¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ëMS¡ÖZZ¥¬¥ó¥À¥à¡×¡¢¡Ö¥¥å¥Ù¥ì¥¤¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥Ð¥¸ー¥Êµ¡¡Ë¡×¡¢¡Ö¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡×¤ò¡¢ÁÈÎ©ºÑ¤ß²ÄÆ°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ÈMOBILITY JOINT¡É¤òÅëºÜ¤·¤¿¿©´á¥¬¥ó¥À¥à¥·¥êー¥º¡ÖMOBILITY JOINT GUNDAM¡×¤ÇÎ©ÂÎ²½¤·¤¿¤â¤Î¡£
¡¡ZZ¥¬¥ó¥À¥à¤Ï¡Ö¹çÂÎ¡×¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥³¥¢¡¦¥È¥Ã¥×¤È¥³¥¢¡¦¥Ùー¥¹¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤ÇÂç¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÎZZ¥¬¥ó¥À¥à¤¬´°À®¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¤µ¤é¤ËEX¥Ñー¥Ä¤Ë¤è¤ê³Æ¼ï·ÁÂÖ¤Ø¤ÎÉðÁõ¶¯²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¦ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¥¥Ã¥È(°ìÉôºÌ¿§ºÑ)(Á´8¼ï)
1¡¥ZZ¥¬¥ó¥À¥àA(¥³¥¢¡¦¥È¥Ã¥×)
2¡¥ZZ¥¬¥ó¥À¥àB(¥³¥¢¡¦¥Ùー¥¹)
3¡¥¥¥å¥Ù¥ì¥¤
4¡¥¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹¡Ê¥¯¥ï¥È¥í¡¦¥Ð¥¸ー¥Êµ¡¡Ë
5¡¥¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹
6¡¥ZZ¥¬¥ó¥À¥àÍÑEX¥Ñー¥Ä
7¡¥¥¥å¥Ù¥ì¥¤ÍÑEX¥Ñー¥Ä
8¡¥¥ê¥Ã¥¯¡¦¥Ç¥£¥¢¥¹ÍÑEX¥Ñー¥Ä
¡¦¥¬¥à¡Ê¥½ー¥ÀÌ£¡Ë1¸Ä
(C)ÁÏÄÌ¡¦¥µ¥ó¥é¥¤¥º
¢¨È¯ÇäÆü¤ÏÎ®ÄÌ¤Ë¤è¤êÁ°¸å¤¹¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£