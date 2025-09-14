【大幅かさ増し！】ツナ缶1個で「4人前のツナサンド」が作れる驚きワザって!?

行楽の秋や運動会などお弁当を作る機会が増える季節。ツナ缶で手軽に作れて、みんなが喜んでくれるツナサンド。朝の忙しい時間にも助かりますね。

今回オススメしたいのは、ツナ缶1個で4人前のツナサンドが作れちゃう驚きワザ！お店でも使われている手法といわれていて、みんなが大満足のボリュームに仕上がります。

ツナをかさ増しできるワザ

大根おろしがポイント！

1.まず大根をおろします。





2.次に水分を徹底的にきりましょう。





3.ツナ缶と大根おろしを混ぜます。マヨネーズや塩こしょうも加えると…。





4.ツナ缶1個でこんな分量に！これは嬉しい節約ワザですね。味にも影響がないので、安心して仕上げられます。





実際に試した人も絶賛！

「すごいアイデアにびっくり！ 」「ちゃんとツナマヨ味」「本当にお店の味でした」など、つくれぽ（作りましたフォトレポートのこと）でも喜ばれています。





家にあるツナ缶1個で家族分のツナサンドが作れるので、とても経済的！もちろん、おいしさもバッチリ。運動会や行楽などにぜひ試してみませんか？

※ メイン写真は記事をイメージして選定させていただきました。



画像提供：Adobe Stock