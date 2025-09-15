アンジャッシュの渡部建が謝罪会見をやり直し。記者から謎かけを振られ、「のぞみが一番」と回答した。

【映像】「のぞみが一番」謝罪会見をする渡部

『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには柏木由紀が登場した。

2020年6月に芸能活動を自粛。1年8ヶ月の自粛期間を経て、2022年2月に芸能活動を再開したアンジャッシュの渡部建。『チャンスの時間』では、準レギュラー並みの出演頻度を誇る渡部だが、先日ある地上波のゴールデン番組に妻で女優の佐々木希が出演した際に、「まだ許してはいない」という発言が飛び出し、世間を騒然とさせた。そこで同番組では奥様や世間に許してもらうべく、あの謝罪会見をもう一度開き、記憶、記録ともども上書きしていく緊急企画「まだ許されていなかった 渡部の謝罪会見をやり直そうSP」が放送された。

スタジオトークにて、千鳥らは当時の渡部の謝罪会見の反省点をあぶりだした。大悟は「終始、重苦しい雰囲気だった。本来、芸人なら記者を笑かすべき」と指摘。「円楽師匠は笑かしに行った」と落語家の三遊亭円楽の例を挙げた。2016年、当時の円楽は不倫をフライデーされたことを受け謝罪会見を開いた際に、「今回の騒動とかけまして、東京湾を出ていった船と解きます。そのこころは、後悔（航海）の真っ最中です」とコメントし、見事に爆笑記者会見にしてしまったという事例がある。

その後、黒スーツ、黒ネクタイ姿になり、口元にはマウスシールドを装着し、当時の謝罪会見のときの姿を再現した渡部。多くの取材陣に囲まれ、謝罪会見がスタートした。

記者から「今回の騒動とかけまして…」と謎かけを振られると、渡部は「今回の騒動とかけまして。新幹線と解きます。そのこころは、のぞみが一番」と披露。スタジオの千鳥らは「素晴らしい〜！奥さん許したぞ〜！」と大拍手の嵐となった。