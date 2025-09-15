Number_iが、2ndフルアルバム『No.Ⅱ』より「Numbers Ur Zone」（読み：ナンバーズユアゾーン）を本日9月15日に先行配信リリース。あわせて、同楽曲のMVも公開した。

同楽曲は、これまでにない激しいラップにディープなトラックが合わさった新感覚アップチューン。ティザーでも公開されているMVでのダンスの振付は、Number_iの作品の中でも難しい振付となっており、メンバーのパワーが伝わってくる映像となっている。

また、9月22日にリリースされる2ndフルアルバム『No.Ⅱ』には、同楽曲に加え、「未確認領域」「GOD_i」など、各メンバーがプロデュースを担当した楽曲を含む全16曲が収録されている。

さらに、9月15日には同アルバムの発売を記念したライブ配信『Number_i - “No.Ⅱ” Performance Live Streaming』がYouTubeにて全世界に配信される。

（文＝リアルサウンド編集部）