リバプールがプレミア開幕４連勝！ バーンリーの堅守に苦戦も、サラーの劇的PK弾で１−０勝利！ 遠藤航は出番なし
日本代表MF遠藤航が所属するリバプールは現地９月14日、プレミアリーグの第４節でバーンリーと敵地で対戦した。
開幕３連勝中のリバプールは遠藤がベンチスタートとなったなか、序盤からボールを圧倒的に支配してゲームを進める。しかし、５バックで守備を固める相手を崩すのに苦労し、思うように決定機まで持ち込めない。
31分にはフラーフェンベルフのシュートのこぼれ球を拾ったソボスライが右足で狙ったが、枠を捉えられなかった。
38分には左SBのケルケズが前半のうちに途中交代となり、ロバートソンが投入される。その直後、入ったばかりのロバートソンが敵陣ゴール前までドリブルで侵入して左足のシュートを放つも、GKドゥブラフカにキャッチされた。このままスコアレスで前半を終える。
後半に入っても試合を優位に進めるアウェーチーム。59分には敵陣中央付近でボールを受けたソボスライが強烈なミドルシュートを放ったが、バーンリー守護神の好セーブに阻まれる。
さらに72分には、ロバートソンのピンポイントクロスに途中出場のキエーザが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
畳みかけるリバプールは84分、敵陣ボックス手前の右寄りでヴィルツがFKを獲得。このプレーでバーンリーのウゴチュクは２枚目のイエローカードを受けて退場になる。しかしソボスライのキックはゴールの上に外れた。
このまま試合終了かと思われた90＋４分、フリンポンのクロスが敵陣ペナルティエリア内にいた相手の手に当たりPKを獲得。これをサラーがしっかりと決めて土壇場で先制点を奪った。
このゴールが決勝点となり、１−０で勝利したリバプールが開幕４連勝を飾った。なお、遠藤には最後まで出番が訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介
開幕３連勝中のリバプールは遠藤がベンチスタートとなったなか、序盤からボールを圧倒的に支配してゲームを進める。しかし、５バックで守備を固める相手を崩すのに苦労し、思うように決定機まで持ち込めない。
31分にはフラーフェンベルフのシュートのこぼれ球を拾ったソボスライが右足で狙ったが、枠を捉えられなかった。
後半に入っても試合を優位に進めるアウェーチーム。59分には敵陣中央付近でボールを受けたソボスライが強烈なミドルシュートを放ったが、バーンリー守護神の好セーブに阻まれる。
さらに72分には、ロバートソンのピンポイントクロスに途中出場のキエーザが頭で合わせたが、枠を捉えられない。
畳みかけるリバプールは84分、敵陣ボックス手前の右寄りでヴィルツがFKを獲得。このプレーでバーンリーのウゴチュクは２枚目のイエローカードを受けて退場になる。しかしソボスライのキックはゴールの上に外れた。
このまま試合終了かと思われた90＋４分、フリンポンのクロスが敵陣ペナルティエリア内にいた相手の手に当たりPKを獲得。これをサラーがしっかりと決めて土壇場で先制点を奪った。
このゴールが決勝点となり、１−０で勝利したリバプールが開幕４連勝を飾った。なお、遠藤には最後まで出番が訪れなかった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】長澤まさみ、広瀬すず、今田美桜らを抑えての１位は？ サカダイ選手名鑑で集計！「Jリーガーが好きな女性タレントランキング」TOP20を一挙紹介