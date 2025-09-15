凛としたビジュアルと意志の強い眼差し…timelesz・松島聡がananソロ表紙に初登場

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

timelesz・松島聡が、9月24日発売のanan2464号の表紙を初めてのソロで飾る。特集はエンタメからスポーツまであらゆる「応援」について注目した「応援の流儀」。その誌面で松島はどんな「応援」を見せるのか。

■１万字超ロングインタビューで語る松島のこれまでとこれから

やわらかな雰囲気ととびきりに癒される笑顔、そしてファンを想いアイドルとしての高みを目指し続ける、プロフェッショナルな姿勢。多くの人をときめかす松島聡の魅力とは？

短いジュニア期間からのデビュー、ユニット時代、そして休養期間からtimeleszとして新たに始まった旅、表現者としてのこれから。それらについて松島自身の真摯な言葉で語られた１万字超ロングインタビューを掲載。

新メンバーオーディション企画「timelesz project」で見せた、寄り添う言葉、時に厳しい指導、番組を通して多くの人の心に響いたプライドを持つアイドルという姿勢。それはかつて自分自身もアイドルのファンだったこと、そして多くのファンの言葉に励まされていた経験があったからこそのもの。全ての瞬間に“人間・松島聡”の魅力が詰まったインタビューは必読だ。

■妖艶、精悍、癒し…幅広い表現力が光る3つのグラビア世界

今回のグラビアは、3つの“応援”にまつわるテーマで撮影。１つ目のテーマは、ファンの原動力である圧倒的なる「ときめき」。松島に柔らかであたたかいイメージを持つ人もも多い中、ステージに上がると妖艶でセクシーなダンスや佇まいを披露するなどそのイメージは一変。

モノトーンのレオパード風のとろみのあるリボンタイシャツにブラックのパンツ姿で、シルバーのベルベットに寝転んだり、アンバーな雰囲気のライトに照らされる様子は、息をのむ色っぽさ。リボンタイを弄ぶ指先まで、妖艶さを纏うポージングは誌面にて確かめてほしい。

2つ目のテーマは「精悍」。レザーのベストとハーフパンツのスポーティなテイストの衣装で、時折モノクロカットも挟むなどライブ感溢れる姿を収め、「ありのままでいることの肯定感」を感じさせるグラビアとなっている。

3つ目のテーマは「癒し」。ぬいぐるみのようなキャメルカラーのボアコートをまとい、ふわふわの綿が敷き詰められたあたたかく優しい空間で、ノートに言葉を紡いだり、うたた寝をしたりと、癒しの時間に包まれるようなグラビアとなっている。

■応援することで得られるパワーについて様々なジャンルに迫る

目標に向かい頑張る人たちを見守ることで、心が躍り、パワーをもらえる。今号のananは「応援」を切り口に、スポーツやエンタメなど様々なジャンルの方々のインタビューを通して、応援する側、される側の心理を考察。さらに応援には欠かせない最新の推し活アイテムなども取り上げている。またスペシャルグラビアとしてプロ野球12球団マスコットたちも登場。スペシャルエディション版の表紙では、プロ野球12球団のマスコットオールスターズが表紙を飾っているので、そちらも要チェックだ。

■書籍情報

2025.09.24 ON SALE

『anan』2464号

