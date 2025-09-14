¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡ÀÖÀ±Í¥»Ö¤ÎËõ¾ÃÌÀ¸À¡Ä£³°ÌDeNA¤È£°º¹¤âÁ°¸þ¤¡Ö¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡×
¡¡¥»£²°Ì¤Îµð¿Í¤Ï£±£´Æü¤Î£Ä£å£Î£ÁÀï¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ë£·¡½£¹¤ÈµÕÅ¾Éé¤±¡£¥»£³°Ì¤Î£Ä£å£Î£Á¤Ë¥²¡¼¥àº¹¤Ê¤·¤ËÇ÷¤é¤ì¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤Ï¶ìÌå¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤ë¤â¡¢¤¹¤°¤µ¤Þµ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¡£
¡¡½é²ó¤«¤éÈá·à¤¬Ë¬¤ì¤¿¡££¸·î£²£´Æü°ÊÍè¡¢¤ª¤è¤½£³½µ´Ö¤Ö¤ê¤ËÀèÈ¯ÅÐÈÄ¤·¤¿ÀÖÀ±¤ÏÀèÆ¬¡¦éâÌ¾¤Ë±¦Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÆóÎÝÂÇ¤òµö¤¹¤È¡¢¸åÂ³¤Ë»àµå¤È»Íµå¤ÇËþÎÝ¤Ë¡£¤½¤Î¸å¤Ï±¦¸ªÄË¤òÁÊ¤¨¤Æ°ì»à¤â¼è¤ì¤º¡¢¤ï¤º¤«£±£²µå¤Ç¶ÛµÞ¹ßÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¶ì¤·¤¤Å¸³«¤¬Â³¤¤¤¿¡££²ÈÖ¼ê¡¦Ê¿Æâ¤¬£´²ó°ì»àÁö¼Ô¤Ê¤·¤«¤é£´Ï¢ÂÇ¤òÍá¤Ó¡¢¤½¤Î¸å¤òÂ÷¤µ¤ì¤¿ÀÐÀî¤âÍðÄ´¡£²¡¤·½Ð¤·»Íµå¤Ê¤É¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤òµö¤·¤¿¡£¤³¤Î²ó¤Ç°ìµó£¶¼ºÅÀ¤ÈÃæ·Ñ¤®¿Ø¤âÀª¤¤¤Î¤¢¤ë£Ä£å£Î£ÁÂÇÀþ¤ò¿©¤¤»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡°¤Éô´ÆÆÄ¤ÏÀèÈ¯±¦ÏÓ¤ÎÅÐÏ¿Ëõ¾Ã¤òÌÀ¸À¤·¤Ä¤Ä¤â¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ã¡¼¿Ø¤Ï¶ì¤·¤¤¤±¤É¡¢¤³¤³¤ò¤Ê¤ó¤È¤«¾è¤êÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È¤É¤¦¤·¤è¤¦¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ë¤Þ¤¿´èÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÊ³Æ®¤¹¤ë£Ç¤ÎÅê¼ê¤é¤ò¸ÝÉñ¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢ÂÇÀþ¤Ï£±ÅÀ¤òÄÉ¤¦£²²ó¤ËµÕÅ¾¤ËÀ®¸ù¡££´²ó¤«¤éÁê¼êÂÇÀþ¤Ë¼çÆ³¸¢¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¤â¡¢£³ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¹²ó¤ËÂåÂÇ¡¦Âç¾ëÂî¤ÎÆó¥´¥í´Ö¤Ë£±ÅÀ¤ò¤¢¤²¤Æ£²ÅÀº¹¤Ë¡£¤·¤«¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¤¢¤È°ìÊâÆÏ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤³¤³¤Ç²¿¤ò¸À¤Ã¤Æ¤âÉé¤±¤ÏÉé¤±¤À¤·¡£·ë²Ì¥ª¡¼¥é¥¤¤Ç¤â¾¡¤Æ¤Ð¤¤¤¤¤ó¤À¡¢»Ä¤ê£±£°»î¹ç¤°¤é¤¤¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È»Ø´ø´±¡£ÁÇÁá¤¯µ¤»ý¤Á¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢Á°¤ò¸þ¤¤¤¿¡£