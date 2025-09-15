◆世界陸上 第２日（１４日、国立競技場）

男子１００メートル決勝が行われ、ジャマイカのオブリク・セビル（２４）が自己ベスト記録の９秒７７で優勝した。２位には同じくジャマイカのキシェーン・トンプソン（２４）が９秒８２で続き、ジャマイカ勢がワンツーフィニッシュを果たした。同種目でジャマイカ選手の優勝は２０１５年北京大会のウサイン・ボルト以来、５大会ぶり。３位は米国のノア・ライルズ（２８）で９秒８９だった。

日本勢３人が１３日の予選で敗退。２大会連続ファイナリストのサニブラウン・ハキーム（２６）＝東レ＝は７組（無風）で１０秒３７の７位、元日本記録保持者の桐生祥秀（２９）＝日本生命＝は３組（向かい風１・１メートル）で１０秒２８の５位、世界大会初代表の守祐陽（もり・ゆうひ、２１）＝大東大＝は２組（追い風０・１メートル）で１０秒３７の７位。２０１５年北京大会以来、５大会ぶりの日本勢全員敗退だった。

男子１００メートル元日本記録保持者で中京大副部長の青戸慎司さん（５８）は、今大会の男子１００メートルを総括し、２０日に予選、２１日決勝が行われる男子４００メートルリレーへの期待を語った。

※※※※※※※※※※※※

優勝したセビルと２位のトンプソンは、同じジャマイカ人選手で同じ２４歳。タイプも似ています。お互いに意識して、力む要素がある。我慢比べの展開でした。

その中で、セビルは最後まで正確な動作が出来ており、スピードが落ちなかった。世界選手権の決勝で自己ベスト記録を出せることはすごい。メンタルが強い。フライングがあり、スタートがやり直しになっても集中力を切らさなかった。

２位のトンプソンはセビルとの我慢比べにわずかに負けて終盤に動きが硬くなりました。３位のライルズはピーキングが１００％ではないように見えました。

日本勢は３選手が予選敗退し、残念でした。サニブラウンは今季、ずっと本調子ではなかった。世界選手権の決勝に進出するには、準備、体調、メンタルのすべてが１００％であることが求められる。また、体調を戻して、世界に挑戦してほしい。

桐生は９秒９９を出した８月がピークになってしまいました。その時は、今大会よりも、もっとリラックスして、いい走りをしていました。シーズンに何度もピークを持っていくことは難しい。

守は、タイムを出すレースと順番を狙うレースの経験が足りませんでした。これから、もっと経験を積んでいってほしい。日本勢は男子１００メートルでは結果は出せませんでしたが、お家芸の男子４００メートルリレーでは期待したい。

桐生は経験があり、それほど調子が悪いわけではないので、得意の３走を任せられる。アンカー（４走）は２００メートル代表の鵜沢飛羽（ＪＡＬ）でしょう。サニブラウンは本来の調子であれば、１走か２走ですが、今回は厳しい。

１走、２走は若手を使うこともあり。１６歳の清水空跳（そらと、石川・星稜高）を起用するのであれば１走でしょう。２走は、柳田大輝（東洋大）をはじめ、複数の候補がいます。調子の上がってきている選手が走ることになるでしょう。（男子１００メートル元日本記録保持者、中京大副部長）